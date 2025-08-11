晴時多雲

好市多台中第3店落腳台中港區？好市多這麼說

2025/08/11 12:37

好市多（COSTCO）量販店台中市第3家分店今天傳出將落腳台中港區，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，會持續尋找並評估合適的地點。（好市多提供）好市多（COSTCO）量販店台中市第3家分店今天傳出將落腳台中港區，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，會持續尋找並評估合適的地點。（好市多提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕好市多（COSTCO）量販店台中市第3家分店今天傳出將落腳台中港區，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，展店一直是好市多的目標，會持續尋找並評估合適的地點，在店址開發與選址過程中，好市多全力配合政府各相關機關，依法辦理各項程序。

台中市無黨籍議員陳廷秀今天爆料，上週邀集台中市府經發局、台中港務分公司、Costco好市多台灣土地開發部等，３方高層代表一起在台中市府內開會討論，進行好市多台中第3家店插旗在台中港區的可行性簡報及交流。

當天好市多代表也提出第3店設點評估的細節，包括招商進駐程序、租金計算、租約期限、整體土地動線規畫，以及出路口設計、加油站設立、周邊發展整體性考量等，好市多將派建築師到台中港區勘查，最快9月飛到美國Costco總部會報後，才能定案。

