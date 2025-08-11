研調：台廠Q3筆電出貨優於全球 龍頭廣達唯一正成長

DIGITIMES認為，第3季的台系筆電代工廠當中，以高階MacBook龍頭廠廣達表現最為穩健。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕根據研調機構DIGITIMES觀察，儘管全球筆電市場面臨衰退，前5大台系代工廠第3季出貨量表現將優於業界平均值，季減幅度約1.4%，低於全球的季減3.2%，此外，台廠合計出貨量佔全球比重也將提升至接近72%。其中，高階MacBook龍頭廠廣達（2382）表現最為穩健，為前5大筆電代工廠中唯一正成長的業者，出貨佔比也將提升至38%。

DIGITIMES NB產銷調查指出，由於美國預計會在本季公布半導體232調查結果，屆時筆電等消費性電子產品極可能被課徵高額關稅，因此，品牌業者大多利用第2季仍為0關稅的期間積極拉貨，全球當季筆電出貨也因此較首季成長近12%，優於往年季成長幅度。然而，第2季強勁的出貨表現也墊高比較基期，讓下半年出貨出現相對的明顯衰退。

DIGITIMES分析師張珩表示，由於美國市場通路庫存水位仍處於高點，加上消費者因擔心關稅實施後的售價恐將調漲而提前消費，將造成消費市場需求減弱；商務市場方面，由於企業資訊設備採購預算將優先分配於AI相關硬體，將壓縮商用筆電採購數量，而全球教育市場亦進入淡季，諸多因素將使下半年的筆電傳統出貨旺季表現疲弱。

DIGITIMES預估，2025年第3季全球筆電出貨近4600萬台，較前1季減少超過3%，與2024年同期相比亦減少1%。推測第4季全球筆電出貨量將持續衰退，預估出貨約4200萬台，季減近8%，與2024年同期相比亦減少約8%。2025全年出貨量可能達到1億7600萬台，與2024年相比尚略成長0.8%。

華碩、宏碁Q3出貨旺

DIGITIMES猜測，筆電品牌業者第3季的出貨情形會是漲跌互見的局面，前3大品牌聯想（Lenovo）、惠普（HP）和戴爾（Dell）的出貨量在第3季將同步下滑，而蘋果（Apple）與台系業者華碩（2357）、宏碁（2353）則表現較亮眼。

DIGITIMES認為，聯想因中國市場補貼效應遞減，出貨量預計將較第2季季減少；惠普、戴爾則分別因上半年提前備貨力道過多、商務市場持續不振，出貨力道因此轉弱。相比之下，蘋果受惠於開學促銷活動以及即將量產新一代搭載M5處理器的MacBook，預估將帶動第3季出貨成長。

此外，華碩為衝刺2025全年出貨目標，並應對關稅風險，將第4季訂單提前生產，預估第3季將出貨也將增加；宏碁則因越南產能提升，部分機款得以恢復供應美國市場而出貨較前1季成長。

