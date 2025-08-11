晴時多雲

揚智科技攜手Ceva戰略合作 擴展邊緣AI驅動新世代影音平台

2025/08/11 11:37

揚智科技執行長連建欽。（揚智科技提供）揚智科技執行長連建欽。（揚智科技提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕隨著消費及工業市場對智慧化、以影音為核心的裝置需求加速增長，揚智科技（3041）與Ceva公司（NASDAQ: CEVA）宣布達成戰略授權合作，將Ceva先進的NeuPro-Nano與NeuPro-M神經處理單元（NPU）整合至ALi新一代影音顯示子系統（VDSS）平台。

此次合作結合揚智在多媒體SoC的專業與Ceva尖端AI技術，將為智慧顯示器、機上盒及各類視覺運算設備等智慧邊緣裝置提供高效能的音訊、影像、視覺、感測與AI處理應用。 

此戰略合作結合ALi成熟的設計專業與全球客戶基礎，以及Ceva強大的AI軟體開發工具（包含NeuPro-Studio AI SDK）。雙方目標是簡化AI SoC開發流程，加速ODM、OEM及半導體合作夥伴的上市時程。該聯合方案將協助客戶開發創新的邊緣AI解決方案，推動智慧邊緣設備市場的成長與競爭力。  

揚智科技執行長連建欽表示表示，此合作鞏固進軍AI驅動ASIC設計的戰略方向，並擴展服務組合，使公司能更好地滿足客戶不斷演進的需求。

Ceva商務長Gweltaz Toquet表示，將公司NeuPro-Nano與NeuPro-M NPU與揚智的系統級設計優勢結合，開啟邊緣AI創新的新可能，讓視頻系統更智慧、更快速、更靈敏，以滿足不斷演變的市場期望，攜手推動下一代智慧裝置的發展，並引領智慧邊緣市場的創新。 

揚智指出，NeuPro-Nano嵌入式AI NPU專為超低功耗應用打造，特別適用於長時間待機的音訊、語音、視覺與感測情境。其原生支援Transformer模型，能高效執行小型語言模型（SLM）與其他新興AI工作負載於邊緣端。與此互補的是，NeuPro-M NPU IP提供從每核心4至200TOPS的可擴展效能，支援包含Transformer、Vision Transformer （ViT）與生成式AI等進階模型。透過將兩款NPU整合進揚智VDSS平台，揚智ASIC設計服務客戶將能獲得靈活、節能的AI加速方案，最佳化深度學習推論於各類智慧邊緣應用。 

