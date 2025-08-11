晴時多雲

焦點股》 毅嘉：打入機器人市場 滾量漲停

2025/08/11 11:31

毅嘉打入機器人市場，股價飆漲停 。（記者王憶紅攝）毅嘉打入機器人市場，股價飆漲停 。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕軟板廠商毅嘉（2402）今日開高震盪，11點過後，一度攻上漲停45.85元，創2024年10月以來新高，截至11:46分，股價再度站上漲停，成交量逾2.67萬張。

毅嘉目標成為一站式智能系統方案供應商，現主力生產軟板、軟硬結合板、機構整合元件。應用別方面，除了車用及消費性產品持續出貨，亦打入光通、散熱模組、機器人等高值化市場，降低單一市場風險及提高利潤率結構。雖部分消費性訂單於上半年預先拉貨，但第3季爲公司傳統旺季，預估營收與第2季相當，或小幅成長。

法人指出，毅嘉車用產品過去專注於零組件加工與代工，主要出貨軟板、硬板打件及機構件。近期轉型出貨模組化產品，包含電子模組、機構件模組及散熱模組。因其他高值化產品線出貨量持續增加，上半年車用產品營收比重從2024年之70%下降至60％，其中智能座艙28%、連接板25%、內飾件7%。但車用PCBA模組化產品、智慧座艙帶來的螢幕配備量增加使需求穩健成長，目前模組化產品小量出貨，未來比重提升有利量增價漲。

在消費性產品方面，毅嘉跨足PC、 NB、穿戴裝置、遊戲機顯示面板軟板與組裝打件等消費性電子軟板，因需求強勁，上半年營收佔比從過去30%上升至33%。除了2025年已開始出貨毛利較高之商用型電腦，亦成功出貨散熱產品給工控、消費型PC、商用PC客戶，提供客戶高毛利之散熱機構件及模組整合服務，目前佔營收比重為低個位數，2026年後目標往伺服器、交換器、資料中心發展。

法人表示，毅嘉光通產品線目前小量出貨予美系前兩大光通領導廠商，產品用於光收發模組之SMT及軟硬板。考量需求強勁、訂單能見度長，且客戶有去中化需求，馬來西亞新產能開出後，將有望大幅提升光通產品出貨量，預期2027年營收佔比來到雙位數。

另外，毅嘉技術可提供機器人關節的機電整合、皮膚矽膠、軟板等零組件，透過直接整合提供客戶一站式購足的方便性，亦增加與客戶的黏著度。目前機器人產品線已出貨軟板模組、打件予美系及中系客戶。機構件亦送樣中，預計於第三季開始量產出貨，無人機產品亦於2026年開始貢獻。

