焦點股》緯穎：漲停飆破3千元 寫下新天價

2025/08/11 11:21

緯穎看好資料中心市場長期需求成長，今股價飆漲停，再創新天價。（資料照）緯穎看好資料中心市場長期需求成長，今股價飆漲停，再創新天價。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯穎（6669）受惠於通用伺服器與AI伺服器需求強勁，上週五（8日）公告第2季每股盈餘65.23元，寫歷年單季新高紀錄，帶動今日盤中股價開高走高，更在上午11時成功站穩漲停價3175元，創下歷史新天價，成交量2986張，超過900張漲停價委買單鎖盤助攻。

為滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求，緯穎董事會通過台北市總部大樓興建工程預算40億元，並對美國子公司Wiwynn International Corporation增資5億美元（約新台幣149.35億元）以充實自有營運資金，優化財務結構。

緯穎看好資料中心市場長期需求成長，持續投資並深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。展望下半年，面對國際局勢與各國關稅政策的不確定性，公司已於美國德州建置廠房，預計於2025年底前開出產能，以強化生產及供應鏈韌性。同時也將持續與客戶保持密切溝通，彈性調配全球產能，以因應政經動態與客戶需求。

