焦點股》佳能：外資力挺 股價向上

2025/08/11 11:19

外資力挺，佳能今股價上漲。（資料照）外資力挺，佳能今股價上漲。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日機器人概念股股價火熱，光學廠佳能（2374）將於明（12）日公告第2季財報，加上8日外資買超逾萬張，近日股價一路向上，今日儘管開在平盤下，不過很快由黑翻紅走高，一度漲7.6%，隨即攻勢放緩，近11時10分，佳能股價上漲2.1元或2.83%，暫報76.2元，成交量已逾7.1萬張。

佳能近年處在轉型期、並陸續收穫成效，今年營收相較去年維持成長，其7月營收為7.07億元，月增20%、年增25.6%，前7月累計營收為45.3億元，年增35%，為6年來高點。佳能日前表示，對今年營運持穩中看好想法，第三季因陸續有新產品出貨，有望持續帶動營運成長。

8日外資買超佳能1.4萬張，上週五個營業日外資則合計買超1.8萬張，自營商合計買超913張，三大法人五個營業日合計買超佳能將近2萬張，推升股價走高；不過，近日佳能的當沖熱度也熱，8日當沖成交量為3.9萬張、佔比51%，應留意後續股價波動。

網友回應
載入中
