美消費者淪川普關稅海嘯第1排！高盛：關稅成本買單將由22％爆增至67％

2025/08/11 12:56

美消費者淪川普關稅海嘯第1排！高盛估關稅成本買單將由22%爆增至67%。（歐新社資料照）美消費者淪川普關稅海嘯第1排！高盛估關稅成本買單將由22%爆增至67%。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普的高額關稅，美國消費者將淪為海嘯第1排，彭博報導，高盛表示，逾今為止，美國企業吸收了川普關稅大部分成本，如果以最新公佈的關稅模式，預估美消費者未來關稅成本承受度將由22%大增至67%。

彭博報導，以Jan Hatzius為首的高盛分析師在最新的報告中指出，截至 6月，美國消費者估計吸收了22%的關稅成本，但如果最近的關稅遵循之前徵稅的模式，承受的比率將上升到 67%。

至於企業部分，目前為止，美企已經吸收了約 64% 的關稅成本，隨著企業的轉嫁，成本承受比率將降至10%以下。

而外國出口商部分，截至6月份，已承擔約14%的關稅成本，但這個比例可能升至25%。

高盛研究的最終結果是，今年剩餘時間通膨率將上升，預測12月份核心PCE按年將增長3.2%。

