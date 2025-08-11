焦點股》緯創：營收成長猛 成交超人氣

緯創持續積極在美國擴充產能，上半年已完成階段性的相關佈建。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於主要北美雲端伺服器供應商客戶需求提升，AI伺服器出貨強勁，帶動7月營收達到1917.26億元，創下歷年同期新高表現；儘管今日盤中股價一度翻黑，但在買盤表態之下，截至上午11時暫報126.5元，漲幅1.2%，成交量超過4.2萬張。

AI伺服器已成為緯創的主要成長引擎，與戴爾（Dell）、亞馬遜（AWS）的合作，讓緯創的營收在今年取得顯著成長。法人看好緯創在美國企業客戶的GB200、300專案及新獲批的H20均有進展，並已為下一代AI伺服器做好準備，可望帶動2025與2026年的營收及每股盈餘成長。

緯創持續積極在美國擴充產能，上半年已完成階段性的相關佈建，台灣目前沒有產品受到關稅影響。法人指出，緯創未來營運將受惠於AI技術與商用市場需求的成長，特別是在Windows 10停止支援與AI PC滲透率提升的背景下，預期將推動筆電出貨量成長。

