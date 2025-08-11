晴時多雲

對沖大佬阿克曼建議合併美國房貸雙雄

2025/08/11 11:40

對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）建議合併美國房貸雙雄「房利美 （Fannie Mae）」 和「房地美 （Freddie Mac）」。（路透）對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）建議合併美國房貸雙雄「房利美 （Fannie Mae）」 和「房地美 （Freddie Mac）」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）週日（10日）在社交平台X發文，建議合併美國房貸雙雄「房利美 （Fannie Mae）」 和「房地美 （Freddie Mac）」。

綜合媒體報導，據知情官員透露，美國總統川普正計劃讓房利美與房地美在今年稍晚進行首次公開募股（IPO），這將是這2家政府控制的房貸巨頭自2008年金融危機接管以來，首次重返資本市場。

據規劃，2家公司總市值約5000億美元（約新台幣14.9兆元）以上，首輪釋出5%至15%的股權，預計募資約300億美元（約新台幣8959億元）。但對於應將房利美和房地美合併上市或分頭進場，內部目前仍有爭議。

阿克曼週日在社交平台X發文指出，降低抵押貸款利率的一個方法是合併房利美和房地美，稱合併將使2家公司在營運以及抵押貸款支持證券（MBS）的交易價格和利差方面上，實現巨大的協同效應，這些節省下來的資金可以透過降低抵押貸款利率的形式惠及消費者。

不僅如此，阿克曼還認為，房利美與房地美2家公司的合併還能降低政府監管的成本與風險，因為屆時只需由聯邦住房金融局（FHFA）監管一間機構即可。

