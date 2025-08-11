因應美國關稅 經部補助製造業研發資金 優先支持2類對象

因應美國關稅新政，經濟部針對製造業研發轉型提供「研發資金補助」。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應美國關稅新政，經濟部針對製造業研發轉型提供「研發資金補助」，優先支持購置全新國產設備的廠商，以及與台灣資服業者合作運用AI技術發展智慧化解決方案的廠商，每案以4000萬元為上限。

經濟部產業發展署指出，申請受理自即日起至今年12月31日或經費用罄之日止，皆採線上送件，紙本不予受理。

產發署說明，為協助受美國關稅新政影響的製造業進行研發轉型，經濟部提供研發資金補助，加速業者研發出更精密及更高規格技術，導入綠色、智慧元素，或整合不同領域技術與特定知識，開發出具高值化、差異化新產品，輔以產品認驗證、展示、測試及布局等，切入目標市場重要供應鏈或利基領域，布局多元市場，以提升產業競爭力與韌性。

該計畫是藉由產業聯盟合作，透過多元化跨域合作，發展新應用功能的產品，引導形成策略夥伴。

發展重點有二，一是智慧科技（如資通訊科技、人工智慧技術、無人機等）、先進製造（如自動化生產技術等）、半導體及其他產發署業管支持領域產品技術研發。

二是需符合「雙軸轉型」概念，結合數位轉型及淨零（永續）轉型，開發具有節能、低碳排、易回收或低污染等環境友善的原材料、零組件及產品。

