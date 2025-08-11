晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

因應美國關稅 經部補助製造業研發資金 優先支持2類對象

2025/08/11 10:59

因應美國關稅新政，經濟部針對製造業研發轉型提供「研發資金補助」。（資料照）因應美國關稅新政，經濟部針對製造業研發轉型提供「研發資金補助」。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應美國關稅新政，經濟部針對製造業研發轉型提供「研發資金補助」，優先支持購置全新國產設備的廠商，以及與台灣資服業者合作運用AI技術發展智慧化解決方案的廠商，每案以4000萬元為上限。

經濟部產業發展署指出，申請受理自即日起至今年12月31日或經費用罄之日止，皆採線上送件，紙本不予受理。

產發署說明，為協助受美國關稅新政影響的製造業進行研發轉型，經濟部提供研發資金補助，加速業者研發出更精密及更高規格技術，導入綠色、智慧元素，或整合不同領域技術與特定知識，開發出具高值化、差異化新產品，輔以產品認驗證、展示、測試及布局等，切入目標市場重要供應鏈或利基領域，布局多元市場，以提升產業競爭力與韌性。

該計畫是藉由產業聯盟合作，透過多元化跨域合作，發展新應用功能的產品，引導形成策略夥伴。

發展重點有二，一是智慧科技（如資通訊科技、人工智慧技術、無人機等）、先進製造（如自動化生產技術等）、半導體及其他產發署業管支持領域產品技術研發。

二是需符合「雙軸轉型」概念，結合數位轉型及淨零（永續）轉型，開發具有節能、低碳排、易回收或低污染等環境友善的原材料、零組件及產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財