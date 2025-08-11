房仲寒冬已到 近1/4業績衰退6成 每2.68個更有1個想轉業

房市交易量大減，直接衝擊房仲業生機。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市交易量大減，直接衝擊房仲業生機，近期房仲全聯會更發布民調結果，表示今年上半年業績對比去年同期，將近1/4的房仲業者直接衰退6成以上，更指出，37.2%的受訪房仲撐不下去而可能轉業，也就是每2.68個就有1個想轉業。

根據房仲全聯會發布，今年上半年業績對比去年同期，衰退8成以上的受訪者占比約12.1%，衰退6至8成的受訪者占比約11.7%，而衰退4至6成的受訪者占比約21.3%，不過，持平的占比也有約14.4%，另外還有8.3%業績是增長。

至於，未來房仲業店頭開店、收店的可能走向，高達52.4%受訪者認為會朝向收店，也有27.4%認為持平，反觀認為會繼續開店、展店的比率則不到10%、約9.4%。

再觀察房仲業者對於未來職涯的看法，確定轉業的僅5.4%，另有31.8%可能考慮轉業，但確定不轉業的比率則有22.8%，而可能不轉業的比率也有20.8%，房產業者指出，由民調來看，不轉業的比率略高於轉業。

而想要轉業的房仲業者對於下一份職業傾向，有45.1%選擇餐飲業、26.2%選擇旅遊業，還有24.3%選擇外送或是快遞業。房仲全聯會理事長王瑞祺表示，今年上半年全國買賣移轉棟數與去年同期相較、減少26.4%，創下2018年以來同期新低，再加上近年房仲會員店數大增，截至2025年6月底止，全台會員家數達7940家，近2年就增加了470家，大幅稀釋整體平均交易件數，如今又遇上交易量大減，粥少僧多狀況下，房仲業從業人員陷入困境。＃

