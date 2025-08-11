晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

房仲寒冬已到 近1/4業績衰退6成 每2.68個更有1個想轉業

2025/08/11 10:52

房市交易量大減，直接衝擊房仲業生機。（記者徐義平攝）房市交易量大減，直接衝擊房仲業生機。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市交易量大減，直接衝擊房仲業生機，近期房仲全聯會更發布民調結果，表示今年上半年業績對比去年同期，將近1/4的房仲業者直接衰退6成以上，更指出，37.2%的受訪房仲撐不下去而可能轉業，也就是每2.68個就有1個想轉業。

根據房仲全聯會發布，今年上半年業績對比去年同期，衰退8成以上的受訪者占比約12.1%，衰退6至8成的受訪者占比約11.7%，而衰退4至6成的受訪者占比約21.3%，不過，持平的占比也有約14.4%，另外還有8.3%業績是增長。

至於，未來房仲業店頭開店、收店的可能走向，高達52.4%受訪者認為會朝向收店，也有27.4%認為持平，反觀認為會繼續開店、展店的比率則不到10%、約9.4%。

逾5成傾向收店

再觀察房仲業者對於未來職涯的看法，確定轉業的僅5.4%，另有31.8%可能考慮轉業，但確定不轉業的比率則有22.8%，而可能不轉業的比率也有20.8%，房產業者指出，由民調來看，不轉業的比率略高於轉業。

而想要轉業的房仲業者對於下一份職業傾向，有45.1%選擇餐飲業、26.2%選擇旅遊業，還有24.3%選擇外送或是快遞業。房仲全聯會理事長王瑞祺表示，今年上半年全國買賣移轉棟數與去年同期相較、減少26.4%，創下2018年以來同期新低，再加上近年房仲會員店數大增，截至2025年6月底止，全台會員家數達7940家，近2年就增加了470家，大幅稀釋整體平均交易件數，如今又遇上交易量大減，粥少僧多狀況下，房仲業從業人員陷入困境。＃

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財