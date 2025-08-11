談台灣低薪問題 486先生提政府減稅鼓勵「企業分紅」

486先生直言：「經濟數字再漂亮，如果大多數人的口袋沒有變厚，那都是假的繁榮。」（圖擷取自486先生「陳昶」臉書）



高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶時常在臉書發文談及生活、財經與政治觀察，今（11）日上午他在臉書發文談及台灣「低薪問題」問題，「486先生」直言：「經濟數字再漂亮，如果大多數人的口袋沒有變厚，那都是假的繁榮。」

「486先生」回憶，民國75至78年他都在餐飲業工作，月薪從3.2萬至3.5萬不等，但如今數十年過去，台灣薪資成長非常緩慢，而通膨早就吃掉了所有成長，問題在於「人均GDP雖高，但與國民實質收入完全脫節」，以及「CPI與真實生活成本嚴重偏離」。

「486先生」提到，人均GDP被少數高薪族拉高，但多數人月薪仍停留在4萬左右。中低階層生活壓力很大；CPI權重裡食物僅佔25%、居住15%，但現實中很多家庭光餐飲每月就破9000元，遠高於統計設定。薪資雖然增加，但實質上被通膨吃光，甚至有些行業還倒退。

「486先生」分析，薪資成長緩慢的原因，可能在於幾點，包括產業結構失衡，高薪集中在少數科技業，大量勞工卡在低附加價值的服務業；勞動市場供需失衡，工會力量弱，勞工議價能力低；資本報酬上升，GDP成長果實多流向資本方，勞動報酬占比降到43%新低；產業升級不足，研發投資不夠，代工轉型有限；通膨侵蝕，民生支出漲幅遠高於官方CPI；政策缺乏連動，最低薪資調漲，卻沒帶動整體薪資結構升級。

「486先生」建議，目前很多企業獲利不錯，當政府稅收超大幅成長，建議政府用減稅來鼓勵「企業分紅」，例如企業各種稅率加起來要繳交26%，但若公司願意把其中5%直接分給員工，就能享稅額減免6％，這樣員工更願意努力，企業也能留才，國家整體消費力也提升，「這就是三贏」。

「486先生」提到，他最後一次與前總統蔡英文見面時有提過此建議，但當時是蔡英文執政後期，所以沒有下文，目前他與賴清德總統及其團隊並無聯繫，只能在臉書建言。「486先生」強調：「房市已經進入緩降期，接下來兩三年應該還會跌，但真正該做的，是讓中低階層薪資實質成長。經濟數字再漂亮，如果大多數人的口袋沒有變厚，那都是假的繁榮。」

