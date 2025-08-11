晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

談台灣低薪問題 486先生提政府減稅鼓勵「企業分紅」

2025/08/11 10:54

談台灣低薪問題 486先生提政府減稅鼓勵「企業分紅」486先生直言：「經濟數字再漂亮，如果大多數人的口袋沒有變厚，那都是假的繁榮。」（圖擷取自486先生「陳昶」臉書）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶時常在臉書發文談及生活、財經與政治觀察，今（11）日上午他在臉書發文談及台灣「低薪問題」問題，「486先生」直言：「經濟數字再漂亮，如果大多數人的口袋沒有變厚，那都是假的繁榮。」

「486先生」回憶，民國75至78年他都在餐飲業工作，月薪從3.2萬至3.5萬不等，但如今數十年過去，台灣薪資成長非常緩慢，而通膨早就吃掉了所有成長，問題在於「人均GDP雖高，但與國民實質收入完全脫節」，以及「CPI與真實生活成本嚴重偏離」。

「486先生」提到，人均GDP被少數高薪族拉高，但多數人月薪仍停留在4萬左右。中低階層生活壓力很大；CPI權重裡食物僅佔25%、居住15%，但現實中很多家庭光餐飲每月就破9000元，遠高於統計設定。薪資雖然增加，但實質上被通膨吃光，甚至有些行業還倒退。

「486先生」分析，薪資成長緩慢的原因，可能在於幾點，包括產業結構失衡，高薪集中在少數科技業，大量勞工卡在低附加價值的服務業；勞動市場供需失衡，工會力量弱，勞工議價能力低；資本報酬上升，GDP成長果實多流向資本方，勞動報酬占比降到43%新低；產業升級不足，研發投資不夠，代工轉型有限；通膨侵蝕，民生支出漲幅遠高於官方CPI；政策缺乏連動，最低薪資調漲，卻沒帶動整體薪資結構升級。

「486先生」建議，目前很多企業獲利不錯，當政府稅收超大幅成長，建議政府用減稅來鼓勵「企業分紅」，例如企業各種稅率加起來要繳交26%，但若公司願意把其中5%直接分給員工，就能享稅額減免6％，這樣員工更願意努力，企業也能留才，國家整體消費力也提升，「這就是三贏」。

「486先生」提到，他最後一次與前總統蔡英文見面時有提過此建議，但當時是蔡英文執政後期，所以沒有下文，目前他與賴清德總統及其團隊並無聯繫，只能在臉書建言。「486先生」強調：「房市已經進入緩降期，接下來兩三年應該還會跌，但真正該做的，是讓中低階層薪資實質成長。經濟數字再漂亮，如果大多數人的口袋沒有變厚，那都是假的繁榮。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財