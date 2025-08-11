整頓奏效？彭博：寧德時代暫停中國鋰礦生產3個月

彭博報導，寧德時代已暫停中國江西省1家大型鋰礦的生產，至少3個月。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北京政府打擊產能過剩奏效？據知情人士透露，電動車電池巨頭寧德時代（CATL）已暫停江西省1家大型鋰礦的生產，至少3個月。

彭博報導，知情人士稱，寧德時代內部宣佈，尖峽窩礦將暫時停止運營，其中1位知情人士表示，已通知附近宜春的附屬煉油廠。

請繼續往下閱讀...

貿易商一直在密切關注該礦以及將於 8 月 9 日到期的採礦許可證的延期。

最近幾週，鋰行業受到現貨、期貨和股票市場極端波動的衝擊，鑒於其許可證續簽的質疑，尖峽窩業務尤其受到關注。上週，易商曾用無人機航拍攝該礦，希望借此評估其當前的生產狀況，預計根據預測，該礦約佔全球採礦產量的 3%。

寧德時代的許可證問題和暫停之際，北京正在打擊多個行業的產能過剩，並加強對採礦作業的審查。然而，對於1個已經受到過剩困擾了2年多的行業來說，供應鏈中1個重要環節的產量暫停將是1個福音。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法