晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

韓砸3500億美元沒換到！連賢明：對等關稅不疊加是例外

2025/08/10 17:57

中經院院長連賢明表示，對等關稅原則都是疊加，不疊加是例外。（資料照）中經院院長連賢明表示，對等關稅原則都是疊加，不疊加是例外。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國對等關稅7日起實施，但在野黨質疑政府未告知關稅疊加。對此，中經院院長連賢明今在臉書發文表示，好不容易半導體關稅台灣看起來有點樂觀，這兩天又開始吵對等關稅稅率為什麼沒有談到不疊加，事實上，「對等關稅原則都是疊加，不疊加是例外」。他說，川普在貿易談判是很現實的，低稅率要拿大投資或大採購來換，韓國花了3500億美元投資美國，都沒換到稅率不疊加條款；假設台灣真的鐵了心要換到這條款，大家能不能接受對美幾千億美元的投資或採購？

連賢明發表以下幾點評論：第一，對等關稅原則都是疊加，不疊加是例外。目前只有歐盟和日本在談判時成功把不疊加條款納入。台灣現在是「暫定」稅率，也就是說談判都還沒有完成，當然是適用原則，不可能是適用例外。連韓國把對美投資提高到3500億美元，都還沒有換到不疊加條款，台灣現在談到一半就適用不疊加條款，那韓國總統不是哭死。

第二，一群人抱怨說政府談判團隊能力差。台灣在貿易談判堪比棒球比賽，每次中華隊出去比賽，鄉民都信誓旦旦說哪個投手或是哪個打擊策略才會贏，一群鄉民都比教練還厲害。上次打經典賽資格賽，鄉民罵教練調度失敗輸給西班牙，最後反敗為勝的時候，一堆人又買雞排洗門風。其實台灣球員就那些人，每次組隊也這些球員。同樣的，不論藍或綠執政，派出去貿易談判的就是那些人，幕僚也是中經院或台經院。藍綠同樣一批人，沒有什麼黨派之分。

第三，很多人在抱怨談判黑箱，為什麼不事先讓國內知道。他贊成貿易談判應該讓國內多參與，但也必須要說，川老大（川普）是故意把貿易談判變得很難透明化。假設大家對貿易談判有了解的話，不難知道貿易談判都是用「年」來算的。先期雙邊先磋商要開放的項目，再針對受影響產業做分析，開公聽會進行產業溝通，政府再討論如何補貼和產業轉型，後面貿易談判有成果先簽草約，兩邊再回去確定後簽正式合約，到最後簽約時，兩邊都不知道把合約看了多少次，絕不會有簽完後雙方各說各話的情況。

但川老大談對等關稅是用「天」在算的，90天要談100多個國家。川老大的慣用談判策略是先用很高的稅率威脅，然後當對方很驚訝的時候，提出一個沒有那麼不合理的對案，在很短時間內要你決定是否接受。各位看看日本和美國談判的時候，日本代表去了美國7次，幾乎沒有談成什麼結果。但第8次的時候直接被帶到白宮的橢圓辦公室，當場川老大把對美投資從4千億喊到5500億美元，要求馬上打電話給首相，現場決定要不要接受這交易。試問這過程哪個環節可以再和國內溝通？要用哪一版協議和國內溝通? 所以才惹出日本說當初談好說稅率不累加，可是白宮公布確是有累加稅率的事件。即便到現在為止，日本還是沒有對國內公布正式的簽約文件。而據說日本談判代表承認，整個談判都沒有書面簽約。

第四，對等關稅主要影響的是台灣的傳產，這些產業在這幾年真的蠻辛苦，不論是匯率或稅率都對他們不利。從產業觀點來說，當然希望政府能談成比較好的條件。台灣現在還在談判中，當然希望納入稅率不疊加條款，相信這也是談判會努力的方向。但川老大在貿易談判是很現實的，低稅率要拿大投資或大採購來換，就連川老大最鐵的盟國以色列，稅率也是拿15%而不是英國的10%。韓國花了3500億美元投資美國，都沒換到稅率不疊加條款。假設台灣到時候真的鐵了心要換到這條款，大家能不能接受對美幾千億美金的投資或採購？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財