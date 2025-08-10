韓砸3500億美元沒換到！連賢明：對等關稅不疊加是例外

中經院院長連賢明表示，對等關稅原則都是疊加，不疊加是例外。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國對等關稅7日起實施，但在野黨質疑政府未告知關稅疊加。對此，中經院院長連賢明今在臉書發文表示，好不容易半導體關稅台灣看起來有點樂觀，這兩天又開始吵對等關稅稅率為什麼沒有談到不疊加，事實上，「對等關稅原則都是疊加，不疊加是例外」。他說，川普在貿易談判是很現實的，低稅率要拿大投資或大採購來換，韓國花了3500億美元投資美國，都沒換到稅率不疊加條款；假設台灣真的鐵了心要換到這條款，大家能不能接受對美幾千億美元的投資或採購？

連賢明發表以下幾點評論：第一，對等關稅原則都是疊加，不疊加是例外。目前只有歐盟和日本在談判時成功把不疊加條款納入。台灣現在是「暫定」稅率，也就是說談判都還沒有完成，當然是適用原則，不可能是適用例外。連韓國把對美投資提高到3500億美元，都還沒有換到不疊加條款，台灣現在談到一半就適用不疊加條款，那韓國總統不是哭死。

請繼續往下閱讀...

第二，一群人抱怨說政府談判團隊能力差。台灣在貿易談判堪比棒球比賽，每次中華隊出去比賽，鄉民都信誓旦旦說哪個投手或是哪個打擊策略才會贏，一群鄉民都比教練還厲害。上次打經典賽資格賽，鄉民罵教練調度失敗輸給西班牙，最後反敗為勝的時候，一堆人又買雞排洗門風。其實台灣球員就那些人，每次組隊也這些球員。同樣的，不論藍或綠執政，派出去貿易談判的就是那些人，幕僚也是中經院或台經院。藍綠同樣一批人，沒有什麼黨派之分。

第三，很多人在抱怨談判黑箱，為什麼不事先讓國內知道。他贊成貿易談判應該讓國內多參與，但也必須要說，川老大（川普）是故意把貿易談判變得很難透明化。假設大家對貿易談判有了解的話，不難知道貿易談判都是用「年」來算的。先期雙邊先磋商要開放的項目，再針對受影響產業做分析，開公聽會進行產業溝通，政府再討論如何補貼和產業轉型，後面貿易談判有成果先簽草約，兩邊再回去確定後簽正式合約，到最後簽約時，兩邊都不知道把合約看了多少次，絕不會有簽完後雙方各說各話的情況。

但川老大談對等關稅是用「天」在算的，90天要談100多個國家。川老大的慣用談判策略是先用很高的稅率威脅，然後當對方很驚訝的時候，提出一個沒有那麼不合理的對案，在很短時間內要你決定是否接受。各位看看日本和美國談判的時候，日本代表去了美國7次，幾乎沒有談成什麼結果。但第8次的時候直接被帶到白宮的橢圓辦公室，當場川老大把對美投資從4千億喊到5500億美元，要求馬上打電話給首相，現場決定要不要接受這交易。試問這過程哪個環節可以再和國內溝通？要用哪一版協議和國內溝通? 所以才惹出日本說當初談好說稅率不累加，可是白宮公布確是有累加稅率的事件。即便到現在為止，日本還是沒有對國內公布正式的簽約文件。而據說日本談判代表承認，整個談判都沒有書面簽約。

第四，對等關稅主要影響的是台灣的傳產，這些產業在這幾年真的蠻辛苦，不論是匯率或稅率都對他們不利。從產業觀點來說，當然希望政府能談成比較好的條件。台灣現在還在談判中，當然希望納入稅率不疊加條款，相信這也是談判會努力的方向。但川老大在貿易談判是很現實的，低稅率要拿大投資或大採購來換，就連川老大最鐵的盟國以色列，稅率也是拿15%而不是英國的10%。韓國花了3500億美元投資美國，都沒換到稅率不疊加條款。假設台灣到時候真的鐵了心要換到這條款，大家能不能接受對美幾千億美金的投資或採購？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法