因應關稅衝擊 邱議瑩籲政院要為產業創造競爭優勢

立委邱議瑩（中）今（10）日在岡山區舉辦傾聽共贏座談會，包括議員林志誠（左4）、陳其邁岡山後援會會長吳太郎（左3）等人到場力挺。（立委邱議瑩服務處提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市長初選參選人、立委邱議瑩今（10）日在岡山區舉辦傾聽共贏座談會表示，岡山是螺絲扣件重要基地，撐起高雄經濟、台灣傳統產業的重鎮，面對關稅議題，政院團隊應從「內外兼修」方向，為台灣產業創造最大競爭優勢。

邱議瑩岡山傾聽共贏座談會現場湧入超過500位民眾，包括議員林志誠、議員參選人鄧巧佩及陳其邁岡山後援會會長吳太郎等人到場力挺。

請繼續往下閱讀...

邱議瑩表示，岡山是螺絲扣件的主要基地，產品屬於美國《貿易擴張法》232條款的範圍，目前是不受最新的20%對等關稅影響，適用的美國新稅率與其他國家一樣，但她仍將要求政院團隊從「內外兼修」方向，為台灣產業創造最大的競爭優勢。

她說，「內外兼修」有兩項意涵，「內」指的是行政院提出的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」930億元經費，一定要照顧到許多家庭經濟主力的中、壯年族群，穩定產業也要穩定就業，也不排除要求行政院加碼經費，擴大照顧範圍；「外」指的是要求行政院的談判團隊，一定要為台灣產業爭取到最優惠的稅率，強化台灣產品的競爭力。

