晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

因應關稅衝擊 邱議瑩籲政院要為產業創造競爭優勢

2025/08/10 16:43

立委邱議瑩（中）今（10）日在岡山區舉辦傾聽共贏座談會，包括議員林志誠（左4）、陳其邁岡山後援會會長吳太郎（左3）等人到場力挺。（立委邱議瑩服務處提供）立委邱議瑩（中）今（10）日在岡山區舉辦傾聽共贏座談會，包括議員林志誠（左4）、陳其邁岡山後援會會長吳太郎（左3）等人到場力挺。（立委邱議瑩服務處提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市長初選參選人、立委邱議瑩今（10）日在岡山區舉辦傾聽共贏座談會表示，岡山是螺絲扣件重要基地，撐起高雄經濟、台灣傳統產業的重鎮，面對關稅議題，政院團隊應從「內外兼修」方向，為台灣產業創造最大競爭優勢。

邱議瑩岡山傾聽共贏座談會現場湧入超過500位民眾，包括議員林志誠、議員參選人鄧巧佩及陳其邁岡山後援會會長吳太郎等人到場力挺。

邱議瑩表示，岡山是螺絲扣件的主要基地，產品屬於美國《貿易擴張法》232條款的範圍，目前是不受最新的20%對等關稅影響，適用的美國新稅率與其他國家一樣，但她仍將要求政院團隊從「內外兼修」方向，為台灣產業創造最大的競爭優勢。

她說，「內外兼修」有兩項意涵，「內」指的是行政院提出的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」930億元經費，一定要照顧到許多家庭經濟主力的中、壯年族群，穩定產業也要穩定就業，也不排除要求行政院加碼經費，擴大照顧範圍；「外」指的是要求行政院的談判團隊，一定要為台灣產業爭取到最優惠的稅率，強化台灣產品的競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財