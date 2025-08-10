亞洲農民快哭了 米價跌至8年新低

全球米價走跌，消費者開心，卻衝擊許多亞洲農民生計。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》10日報導，印度白米出口禁令解除及收成創新高，全球白米已跌至8年來新低，衝擊許多亞洲農民。

報導指出，自全球最大出口國印度於2024年9月開始取消白米出口限制以來，泰國米出口價格延續下跌態勢。作為全球基準的泰國5%碎米（碎米比例5%）出口價格，近日已跌至每噸372.5美元，較去年底大跌26%，創2017年以來新低。

據聯合國糧食及農業組織稱，今年聯合國所有白米價格指數下跌 13%。印度安德拉邦農業大學教授可持續農業與發展研究中心主任莫漢蒂 （Samarendu Mohanty ）說，原因很簡單，庫存太多了。印度去年的稻米產量創紀錄，他們剛剛種下的稻米又將創下新高。

需求下滑也是米價走跌的原因，最大買家之一的印尼去年提前進口，2025年至今尚未重返市場。菲律賓已禁止進口至10月，以在主要收成季節保護國內價格。莫漢蒂表示，印尼及菲律賓的需求都沒有了，現在對白米需求縮減。

莫漢蒂預期，儘管今年以來米價大幅下跌，未來可能還會進一步下跌10%。他認為未來2年內，這一趨勢不會逆轉，除非發生戰爭或其他重大衝擊。

對於消費者來說，在經歷了數年食品價格居高不下後，這次米價下跌可緩解負擔。尤其是依賴白米進口的國家，價格下降有助於減輕通膨和家庭開支。

