晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

砸錢遊說不一定取悅川普降關稅？美媒曝墨西哥親試1招奏效

2025/08/10 15:11

外媒稱，墨西哥總統薛恩鮑姆（左）直接透過與川普的私人關係溝通，談判期在7月31日證實延長90天，且多數商品在美加墨協定下免稅。（法新社）外媒稱，墨西哥總統薛恩鮑姆（左）直接透過與川普的私人關係溝通，談判期在7月31日證實延長90天，且多數商品在美加墨協定下免稅。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《政客》（Politico）報導，川普上任後推動關稅政策，為此，日本、南韓與印度等30個多個國家，砸大錢聘用與川普關係密切的遊說人士，試圖減免關稅，多數成效不彰。反觀墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）直接透過與川普的私人關係溝通，談判期在7月31日證實延長90天，期間關稅維持25%，且多數商品在美加墨協定下免稅，顯示領袖直接溝通效果最佳。

報導指出，川普上任以來，至少有 30 個國家砸錢聘用與川普關係密切的遊說人士，其中包括日本、南韓等主要貿易夥伴，以及波士尼亞與赫塞哥維納和厄瓜多等較小的國家，但僱用這些遊說人士似乎與能否避免最嚴厲的關稅關係不大。

美國與印度戰略夥伴關係論壇執行長阿吉（Mukesh Aghi）認為，現任華府領導層似乎逐漸打破傳統做事方式，不光是商業方面，外交也一樣，過去試圖施加影響的模式似乎已經行不通。

報導指出，印度及加拿大斥資聘請遊說公司也難逃加稅，印度今年4月花180萬美元聘川普長期顧問米勒（Jason Miller），仍未簽貿易協議，還因買俄油，關稅被上調至50%。加拿大10個省中的5個省，一年內增聘遊說與公關公司，雖爭取到白宮會面，在加國大選真空期關稅升至35%，至今遭受川普的猛烈攻擊。

反觀墨西哥僅聘一家律所處理貿易事務，同時依靠總統薛恩鮑姆與川普的私人關係溝通，這種直接的方式效果更好。

一名參與關稅事務的共和黨遊說人士說，與川普談判需改變思維，莫固守現狀，且不該對改變感到被冒犯。這名遊說人士以墨西哥總統薛恩鮑姆為例指出，她以領袖間直接對話取代對抗，接受川普重塑貿易關係的前提，效果更佳。領袖間的通話，往往能打動川普。

專門研究韓國貿易事務的遊說顧問歐弗比（Tami Overby）指出，川普重視與他國領袖的私人關係，並將自己視為交易撮合者，川普對某個國家的態度，往往取決他覺得與該國領袖關係是否良好。歐弗比說，「在我看來，遊說川普的最佳方式是領導人面對面磋商」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財