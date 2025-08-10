砸錢遊說不一定取悅川普降關稅？美媒曝墨西哥親試1招奏效

外媒稱，墨西哥總統薛恩鮑姆（左）直接透過與川普的私人關係溝通，談判期在7月31日證實延長90天，且多數商品在美加墨協定下免稅。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《政客》（Politico）報導，川普上任後推動關稅政策，為此，日本、南韓與印度等30個多個國家，砸大錢聘用與川普關係密切的遊說人士，試圖減免關稅，多數成效不彰。反觀墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）直接透過與川普的私人關係溝通，談判期在7月31日證實延長90天，期間關稅維持25%，且多數商品在美加墨協定下免稅，顯示領袖直接溝通效果最佳。

報導指出，川普上任以來，至少有 30 個國家砸錢聘用與川普關係密切的遊說人士，其中包括日本、南韓等主要貿易夥伴，以及波士尼亞與赫塞哥維納和厄瓜多等較小的國家，但僱用這些遊說人士似乎與能否避免最嚴厲的關稅關係不大。

美國與印度戰略夥伴關係論壇執行長阿吉（Mukesh Aghi）認為，現任華府領導層似乎逐漸打破傳統做事方式，不光是商業方面，外交也一樣，過去試圖施加影響的模式似乎已經行不通。

報導指出，印度及加拿大斥資聘請遊說公司也難逃加稅，印度今年4月花180萬美元聘川普長期顧問米勒（Jason Miller），仍未簽貿易協議，還因買俄油，關稅被上調至50%。加拿大10個省中的5個省，一年內增聘遊說與公關公司，雖爭取到白宮會面，在加國大選真空期關稅升至35%，至今遭受川普的猛烈攻擊。

反觀墨西哥僅聘一家律所處理貿易事務，同時依靠總統薛恩鮑姆與川普的私人關係溝通，這種直接的方式效果更好。

一名參與關稅事務的共和黨遊說人士說，與川普談判需改變思維，莫固守現狀，且不該對改變感到被冒犯。這名遊說人士以墨西哥總統薛恩鮑姆為例指出，她以領袖間直接對話取代對抗，接受川普重塑貿易關係的前提，效果更佳。領袖間的通話，往往能打動川普。

專門研究韓國貿易事務的遊說顧問歐弗比（Tami Overby）指出，川普重視與他國領袖的私人關係，並將自己視為交易撮合者，川普對某個國家的態度，往往取決他覺得與該國領袖關係是否良好。歐弗比說，「在我看來，遊說川普的最佳方式是領導人面對面磋商」。

