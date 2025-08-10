投顧：多頭走勢確立 本波段有機會超越2萬4416點

投顧機構表示，上週外資大幅加碼，推動台股加權指數大步邁進。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，從美國總統川普4/2宣布對等關稅以來，截至8/8為止， 台股共上漲12.8％；投顧機構表示，上週外資大幅加碼，推動台股加權指數大步邁進，技術指標已經於7月正式翻揚，確立多頭走勢，過去數月已經表明，AI強勢股趨勢不變，建議利用整理期間布局，預估本波段有超越前高2萬4416點的機會。

投顧指出，上週（8/4~8/8）台北股市雖然經歷對等關稅20%的震撼，隨後又迎來半導體關稅的驚喜，結果週四大漲500餘點，一舉衝破24000點整數關卡，逼近歷史高點，一週加權指數上漲586.88點，漲幅2.50%，收在2萬4021.26點。

永豐投顧分析，台股在2萬3500點附近徘徊多時後突破，技術面已達超買區，而市場擔心的半導體關稅，居然能夠用投資美國繞過去，也優於市場預期。事實上，關鍵在台積電已經在美國投資1500億美元以上，似已經符合條件，「整體來看，關稅問題對台灣影響有限，表現超出預期。」

此外，若從4/2的2萬1298.22點起算，一路漲至8/8的24021.26點，期間累計漲幅為12.8％。

上週川普發表了半導體關稅，雖然稅率高達100%，但是開了投資換關稅的後門；乍看之下，台積電符合條件，而且未來也會有更多廠商去美國建廠，因此，半導體設備股也大漲，但是所謂投資的細節未明，應保持冷靜。

永豐投顧進一步分析，NASDAQ與S&P 500都創下收盤的歷史新高，越南雖然是20%的關稅，但是競爭對手也差不多，股市大漲回應；不過，印度沒能與美國達成協議，因此，被加上50%的高額關稅，讓承接代工訂單的發展前景蒙上陰影。

「百花齊放，還是選優等生」。法人分析，上週外資大幅加碼，推動指數大步邁進，其中，大型股表現亮眼，但原本強勢的利基股，有暫時休息的現象，從長線來看，AI強勢股趨勢不變，建議利用整理期間布局。

