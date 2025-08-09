晴時多雲

晶片專家爆料 英特爾員工稱正討論分拆代工業務

2025/08/09 22:34

英特爾面臨諸多挑戰，CEO陳立武還被川普點名應該辭職。（彭博）英特爾面臨諸多挑戰，CEO陳立武還被川普點名應該辭職。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾CEO陳立武遭川普點名應立刻辭職後，還傳出陳立武與董事長耶里（Frank Yeary）對是否繼續為自己和客戶製造晶片，還是退出製造業務，意見分歧。一位任職瑞薩半導體的資深經理奇瑪（Omer Cheema）9日在社群平台PO文稱，自己與英特爾資深員工交談後，對方證實最近幾個月代工業務分拆計劃，得到廣泛討論，並稱USFS（美國代工服務）可能會在未來 12 個月內發生，取決於 14A（1.4奈米） 合作夥伴和潛在投資者。

《華爾街日報》8日報導，早在川普點名陳立武應該請辭之前，陳立武已與一些董事會成員的理念有所分歧。知情人士說，他與英特爾的一些董事已就公司應該保留製造業務還是完全退出這個核心問題上存在分歧。

這些人士稱，陳立武最近籌集新資本和收購1家人工智慧（AI）公司的行動，遭到了某些董事的阻撓。川普7日要求陳立武辭職，加劇英特爾的內部矛盾。

報導提及，今年3月英特爾任命陳立武為CEO的當天，該公司股價上漲超過13%，但蜜月期並未持續太久。知情人士稱，陳立武隨後就與英特爾董事長耶里產生分歧，焦點在於該公司到底是應繼續為自己和客戶製造晶片，還是退出製造業務。

耶里曾是1名投資銀行家，今年稍早在擔任英特爾董事會臨時執行董事長期間，曾制定1項讓英特爾完全退出代工業務的計劃。知情人士說，耶里的提議包括將該業務分拆出去，並讓輝達和亞馬遜等其他公司入股。耶里也曾探討過將該業務賣給台積電，但無疾而終。

陳立武遭川普逼宮後，英特爾代工業務分拆的可能性再度引起討論。一位任職瑞薩半導體的資深經理奇瑪（Omer Cheema）9日在社群平台X上稱，自己與英特爾資深員工交談後，對方證實最近幾個月代工業務分拆的計劃，得到廣泛討論，並稱USFS（美國代工服務）可能會在未來 12 個月內發生，取決於 14A合作夥伴和潛在投資者。

科技媒體《Wccftech》記者祖海爾（Muhammad Zuhair）也留言稱，「是的，我也有 USFS 的傳聞，但尚未發生的主要原因是陳立武與董事會、美國政府想要的東西有衝突。」

半導體業內人士在社群平台PO文稱，自己與英特爾資深員工交談後，對方證實最近幾個月代工業務分拆計劃，得到廣泛討論。（圖取自Omer Cheema x帳號）半導體業內人士在社群平台PO文稱，自己與英特爾資深員工交談後，對方證實最近幾個月代工業務分拆計劃，得到廣泛討論。（圖取自Omer Cheema x帳號）

