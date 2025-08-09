晴時多雲

美7月關稅收入年增242％ 川普：法院若判違法恐陷1929大蕭條

2025/08/09 21:19

川普新關稅使7月美國關稅稅收年增242%。（路透）川普新關稅使7月美國關稅稅收年增242%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普誇耀，關稅讓美國財源廣進，此話不假，根據美國財政部，上月美國徵收的關稅近300億美元，較去年同期激增242%。川普8日警告，如果美國法院裁定他援引「緊急經濟權力法」，課徵全面關稅的行為是越權，美國經濟恐陷入另一場1929年的大蕭條。

川普在「真實社群」發文說，「如果一個激進左派法院在這麼遲的節骨眼，做出不利我們的判決，試圖削弱或干擾美國史上最大規模的資金、財富創造以及影響力，將不可能恢復或補償這些鉅額的資金與榮耀；1929大蕭條將再度上演」！

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國際貿易法庭5月判決川普逾越他的法定職權，對許多外國產品課徵全面關稅。上週美國聯邦巡迴上訴法院審理川普政府的上訴，由11名法官組成的合議庭對於法律賦予川普權力，以激進方式課徵關稅的主張表達質疑，上訴法官尚未做出判決，預料該官司將打到最高法院。

川普8日警告，否決他的緊急權力將是美國的「司法悲劇」，美國將「無法」從中復原，他寫道，「如果他們將判決反對美國的財富、實力與權力，他們早就應該在案件一開始就這麼做了」。

他的說法令一些分析師訝異，不僅因為現任美國總統對經濟災難提出警告並不常見，也在於川普的關稅多半被認為是美國經濟風險。

B.Riley財富管理公司首席市場策略師霍根（Art Hogan）說，「如果法院否決川普關稅，儘管情況複雜，將是大大正面的消息，屆時將有盛大的慶祝」。

安永首席經濟學家達科（Gregory Daco）也說，預估新關稅將較去年增加700億至800億美元，相較去年聯邦政府近7兆美元的支出，這僅是「九牛一毛」。

他說，「退還關稅會導致經濟蕭條的說法是誤導」，如果法院的判決迫使川普降低關稅，「這根本不是壞事，實際上將有刺激作用」。他強調這是很大的「如果」，因為總統有其他權力可動用。

川普8日說，他的關稅策略「幾乎天天使股市創新紀錄」。霍根表示，「這完全本末倒置，貿易戰一開始時，引發1990年代以來最嚴重的市場大跌」，在川普4月9日暫緩他的高關稅，市場才開始恢復。

他說，「唯一讓市場慶賀的是關稅架構優於設想中的最糟狀況。這些關稅將放緩成長，並由消費者支付，這是影子稅賦，華爾街人人都知道」。

