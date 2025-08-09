晴時多雲

印度如坐針氈？中國在西藏蓋超級大壩 還要建新藏鐵路

2025/08/09 21:13

印度如坐針氈？中國在西藏蓋超級大壩 還要建新藏鐵路中國宣布啟動新藏鐵路計畫。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國7月19日啟動斥資1.2兆人民幣（約台幣5兆）的西藏超級水壩計畫，專家認為，這座水壩並非單純能源工程，而是武器，特別是對印度經濟恐形成箝制力量；事隔不到1個月，中國國家鐵路集團近日宣布成立新藏鐵路公司，註冊資本額950億人民幣（約台幣3852億），總工程費用尚不得知。不過，這條鐵路若建成，距離中印邊界僅15公里，再度讓印度如坐針氈。

自1951年北京正式控制西藏後，獲得主要河流系統的控制權，進而掌握「亞洲水文」的主導力量。今年7月宣布啟動雅魯藏布江水力發電廠工程，預算達1.2兆人民幣，規模將遠超長江三峽大壩，成為全球最大的水壩。

分析人士認為，這座水壩不只是單純的能源工程，中國正在利用其對水流的影響力作為武器，以贏得下游東南亞國家在其他議題上的讓步。一旦建置成功，這些國家恐面臨被中國「用水掐喉」。

美國雜誌與時事評論員曾指出，一旦中國建立對雅魯藏布江水資源控制權後，相當於掐住了印度的咽喉。印媒直指，若中國利用大壩控制雅魯藏布江的水流，不讓其往下游，不用1星期時間，印度全國的河流都將乾涸；若中國突然開放所有的大壩，或因天災因素導致大壩潰堤，下游印度低窪地就會被淹沒，數百萬的居民生命堪憂。

這座超級大壩工程啟動還不到1個月，中國國家鐵路集團近日宣布成立新藏鐵路公司，註冊資本額950億人民幣。

從新藏鐵路布局來看，該線路沿中國西藏西部邊界線平行修建，全長1660公里，橫穿阿里、日喀則與拉薩地區，預計設立獅泉河、巴嘎、定日、日喀則等12站，戰略意義十分重要，將增強藏疆之間的人員經貿往來、軍隊投送等能力。

中媒直指，如果說雅魯藏布江水電工程，在中印邊境東段產生巨大影響，那麼新藏鐵路的建設，將在邊境西段的印度頭上，再懸起一把達摩克利斯之劍。

印度專家認為，此舉表明北京正加強對阿克賽欽（中印邊境西段一個爭議地區）的實控能力，通過發展邊境經濟，對印度毗鄰區域產生虹吸作用，比用公路的印度軍隊更具優勢。

