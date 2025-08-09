晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

CEO不好當！瑞士研究揭動物當領袖 壓力也爆表

2025/08/09 20:10

瑞士研究發現，動物界的領袖也會感受壓力。示意圖。（法新社）瑞士研究發現，動物界的領袖也會感受壓力。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕 當一個企業的CEO非常風光，承受的壓力卻是外人難以體會。最新研究也顯示，動物界的「領導者」同樣會感受到沉重的壓力。蘇黎世大學一項研究表明，當動物在群體中擔任決策角色時，它們的心跳會加快，尤其是群體成員對前進方向意見不一時，會出險明顯的壓力反應。

《瑞士資訊》報導，蘇黎世大學一篇新研究7月22日發表在《當代生物學》（Current Biology）期刊，研究表明，當動物在群體中擔任決策角色時，它們的心跳會加快。

研究作者之一、蘇黎世大學研究員法理納（Damien Farine）在接受瑞士新聞通訊社Keystone-SDA採訪時表示，動物界領導者在群體成員對前進方向意見不一時，或試圖帶領隊伍卻未成功時，會出現心跳加速現象。

為了進行這項研究，蘇黎世大學的研究團隊在一群東非鷲珠雞體內植入心率監測器，重點觀察它們移動方向的選擇行為。研究發現，想要改變前進方向的鷲珠雞心率更快，那些試圖帶頭改變方向卻未能成功的鷲珠雞，表現出明顯的壓力反應。

法理納解釋，鷲珠雞非常適合進行此類研究，因為觀察起來相對簡單，此外，鷲珠雞生活在擁有複雜社會結構的大型群體中。他說，這一結果很可能適用於大多數群居物種。

法理納指出，所有社會性動物都面臨類似的挑戰，必須做出群體決策、保持凝聚力，同時還要堅持自身需求，例如當其他成員想休息時，自己卻想覓食。

法理納指出，這種現象同樣適用於人類，我們每天都在經歷同樣的過程，比如和別人一起散步時，常常會在無意識中就決定了往哪個方向走。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財