CEO不好當！瑞士研究揭動物當領袖 壓力也爆表

〔財經頻道／綜合報導〕 當一個企業的CEO非常風光，承受的壓力卻是外人難以體會。最新研究也顯示，動物界的「領導者」同樣會感受到沉重的壓力。蘇黎世大學一項研究表明，當動物在群體中擔任決策角色時，它們的心跳會加快，尤其是群體成員對前進方向意見不一時，會出險明顯的壓力反應。

《瑞士資訊》報導，蘇黎世大學一篇新研究7月22日發表在《當代生物學》（Current Biology）期刊，研究表明，當動物在群體中擔任決策角色時，它們的心跳會加快。

研究作者之一、蘇黎世大學研究員法理納（Damien Farine）在接受瑞士新聞通訊社Keystone-SDA採訪時表示，動物界領導者在群體成員對前進方向意見不一時，或試圖帶領隊伍卻未成功時，會出現心跳加速現象。

為了進行這項研究，蘇黎世大學的研究團隊在一群東非鷲珠雞體內植入心率監測器，重點觀察它們移動方向的選擇行為。研究發現，想要改變前進方向的鷲珠雞心率更快，那些試圖帶頭改變方向卻未能成功的鷲珠雞，表現出明顯的壓力反應。

法理納解釋，鷲珠雞非常適合進行此類研究，因為觀察起來相對簡單，此外，鷲珠雞生活在擁有複雜社會結構的大型群體中。他說，這一結果很可能適用於大多數群居物種。

法理納指出，所有社會性動物都面臨類似的挑戰，必須做出群體決策、保持凝聚力，同時還要堅持自身需求，例如當其他成員想休息時，自己卻想覓食。

法理納指出，這種現象同樣適用於人類，我們每天都在經歷同樣的過程，比如和別人一起散步時，常常會在無意識中就決定了往哪個方向走。

