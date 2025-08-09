晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

80歲免評巴氏量表引「棄重擇輕」爭議 勞部提配套緩解

2025/08/09 19:13

未來年滿80歲的長者將無需巴氏量表即可申請外籍看護，勞動部長洪申翰接受專訪表示，恐引發外籍看護「棄重擇輕」現象，對中、重症家庭造成嚴重衝擊。（取自節目）未來年滿80歲的長者將無需巴氏量表即可申請外籍看護，勞動部長洪申翰接受專訪表示，恐引發外籍看護「棄重擇輕」現象，對中、重症家庭造成嚴重衝擊。（取自節目）

〔記者林菁樺／台北報導〕「就業服務法」新制已於8月1日正式上路，未來年滿80歲的長者將無需巴氏量表即可申請外籍看護，引起外界高度關注。勞動部長洪申翰接受電視專訪時直言，行政部門早已對此修法案表達擔憂，認為恐引發外籍看護「棄重擇輕」現象，對中、重症家庭造成嚴重衝擊。

洪申翰指出，台灣長照人力原本就嚴重不足，去年長照需求人數高達89萬多人，但居家服務員僅約5.4萬人，外籍家庭看護人數約19萬人，總計24萬人力遠低於需求。新法上路後，53萬名80歲以上長者中，若約10萬人申請外籍看護，恐使原本緊繃的人力供給更形失衡。

他坦言，近期已陸續傳出重症家庭看護因照顧負擔過重，選擇轉往身體狀況較佳的長者服務，顯示「棄重擇輕」的情況已經出現。

面對這些衝擊，勞動部也推三大配套提高供給端名額，包括積極與東南亞移工來源國協商增加引進名額，但他也坦言，這要與日、韓等國競爭，且資源有限；並規劃重症家庭快速通道、簡化流程並縮短審批時間；編列資源因應申請潮等，應對80歲以上長者申請暴增的情況。

洪申翰強調，修法並非勞動部主導，而是在野黨未經朝野協商下倉促通過，雖然很無奈，但勞動部仍有責任提出配套措施，他更以「生病不必然要馬上化療」來形容，認為制度上應可更細緻調整，而非「一律化療」產生副作用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財