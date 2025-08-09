80歲免評巴氏量表引「棄重擇輕」爭議 勞部提配套緩解

未來年滿80歲的長者將無需巴氏量表即可申請外籍看護，勞動部長洪申翰接受專訪表示，恐引發外籍看護「棄重擇輕」現象，對中、重症家庭造成嚴重衝擊。（取自節目）

〔記者林菁樺／台北報導〕「就業服務法」新制已於8月1日正式上路，未來年滿80歲的長者將無需巴氏量表即可申請外籍看護，引起外界高度關注。勞動部長洪申翰接受電視專訪時直言，行政部門早已對此修法案表達擔憂，認為恐引發外籍看護「棄重擇輕」現象，對中、重症家庭造成嚴重衝擊。

洪申翰指出，台灣長照人力原本就嚴重不足，去年長照需求人數高達89萬多人，但居家服務員僅約5.4萬人，外籍家庭看護人數約19萬人，總計24萬人力遠低於需求。新法上路後，53萬名80歲以上長者中，若約10萬人申請外籍看護，恐使原本緊繃的人力供給更形失衡。

他坦言，近期已陸續傳出重症家庭看護因照顧負擔過重，選擇轉往身體狀況較佳的長者服務，顯示「棄重擇輕」的情況已經出現。

面對這些衝擊，勞動部也推三大配套提高供給端名額，包括積極與東南亞移工來源國協商增加引進名額，但他也坦言，這要與日、韓等國競爭，且資源有限；並規劃重症家庭快速通道、簡化流程並縮短審批時間；編列資源因應申請潮等，應對80歲以上長者申請暴增的情況。

洪申翰強調，修法並非勞動部主導，而是在野黨未經朝野協商下倉促通過，雖然很無奈，但勞動部仍有責任提出配套措施，他更以「生病不必然要馬上化療」來形容，認為制度上應可更細緻調整，而非「一律化療」產生副作用。

