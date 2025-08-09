晴時多雲

財經 > 財經政策

洪申翰談缺工：優先保障本國勞工 鼓勵企業加薪防「低薪定錨」

2025/08/09 18:41

勞動部長洪申翰接受媒體專訪，談及缺工等議題。（取自節目）勞動部長洪申翰接受媒體專訪，談及缺工等議題。（取自節目）

〔記者林菁樺／台北報導〕面對特定產業如餐飲、旅宿業及部分製造業面臨缺工挑戰，勞動部長洪申翰接受電視專訪重申，保障本國勞工權益與勞動條件為最優先考量。他強調，外籍勞工政策調整有3關鍵原則，但不應影響本國勞工的就業權益，也不應成為低薪定錨。

面對餐飲、旅宿、部分製造業缺工挑戰，加上台灣少子化、高齡化問題，未來勞動力人口結構挑戰大。洪申翰說明，會優先協助本國勞工投入，用更大力量協助本國勞工投入缺工產業，尤其鎖定中高齡勞工和二度就業婦女。

他也提到，外籍勞工政策調整首要考量是確保不影響本國勞工的就業權益和勞動條件，甚至希望能夠多協助本國勞工加薪。此外，勞動部也思考企業若願意提高本國勞工薪資，是否可換取更多聘僱外籍勞工的權益，以避免外籍勞工的引進導致市場薪資停滯甚至下降。

洪申翰透露，這幾年很多企業是有賺錢，願意加薪的企業老闆不少，有條件和機會提高勞工薪資，這也是經濟發展的重要目的，勞動部將針對平均薪資較低的行業，思考如何保護這些勞工的權益，涵蓋全職、部分工時及打工族群。

此外，目前國際貿易經濟情勢的高度不確定性，洪申翰表示，勞動部已即時推出「充電再出發」計畫與「僱用安定措施」，支持企業穩定經營，並協助勞工度過減班休息（俗稱無薪假）衝擊，充電再出發每小時190元的訓練津貼，另外對減班休息的勞工，也直接補貼其與原薪資之間的差額比例。

暑期是打工旺季，勞動部也公布去年工讀生勞動檢查結果，總計檢查1800場次，違法場次高達400多場，違法率接近24%。前三大違法原因，包括薪資給付不符規定（133件），包含未達基本工資或未給加班費；國定假日未給加班費；連續出勤超過六天等。又以餐飲業違法率最高達48%，其次為飲料店、便利商店，以及補教業。

洪申翰認為，違法率逼近1/4，沒辦法單純用個案來看待，且不乏大型知名品牌甚至社會形象良好的企業。他指出，青年工讀生在職場上常處於最弱勢，不懂得如何保護自身權益，勞動部有責任給予更多支持與保障，違法的企業也都會被它公布在網路上。

