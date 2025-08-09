地礦中心首度執行空載大地電磁探測 揭地熱秘密

國內首度執行的 MobileMT 空載大地電磁探測計畫。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為提升我國地下資源探勘技術，經濟部地礦中心攜手工研院、德安航空公司，引進國內首度執行的 MobileMT 空載大地電磁探測計畫，邀請來自加拿大的地熱探勘及地球物理專家團隊來台，在宜蘭三星鄉與大同鄉一帶進行空載探測執行任務，盼在地熱資源探查帶來突破性進展。

地礦中心表示，空載大地電磁探測技術是目前全球領先的地球物理探測方法之一，最大特色是能在廣闊區域內，快速又精準地獲取地下電性構造資訊。對於台灣而言，這項技術的引入對於地下資源的探勘，尤其地熱資源的開發，具有極為重要的幫助。

地礦中心解釋，技術原理是透過接收大地自然存在的電磁波，同時測量電磁波在地下傳播時造成的電場變化。地球物理專家就能透過分析測得的電磁波數據，演算出地下的電阻率分佈影像，而這些影像如同地下的「電」視眼，能清楚呈現出不同深度與區域的地質構造特徵，進而幫助判斷地熱儲集層、斷層等重要地質資訊，調查成果將會公開在地熱探勘資訊平台網站上，供外界應用，加速地熱發展。

地礦中心也說，本次計畫的施作方式，將由德安航空的直升機吊掛特殊設計的 MobileMT 探測儀器進行飛行。直升機起降地點位於宜蘭運動公園，主要飛航區域集中在三星鄉與大同鄉一帶。空載探測的直升機在 8月6日至12日期間執行任務，每日飛行時間將配合天候狀況調整。

由於探測作業需要較低的飛行高度（約數百公尺），且直升機下方將吊掛探測儀器，可能會發出低頻聲響，並於空中看到特殊裝置，特別在此提醒周邊區域的民眾，請勿因此感到驚慌。

本次作業為國家級的地球物理探測計畫，所有飛航與探測作業均依照標準程序執行，並已取得相關主管機關的核准，確保飛航安全無虞。敬請民眾配合，切勿靠近作業區域，以維護自身安全。

