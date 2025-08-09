台灣關稅「20％+N」 王惠美揭「這原因」台灣競爭力強

彰化縣長王惠美認為，台灣生產的品質仍具有高度競爭力。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕美國新對等關稅對台灣是20%疊加原有稅率，也就是「20%+N」，引發產業關注。對此，彰化縣長王惠美今被媒體問及此事，她仍對台灣深具信心，並表明希望政府後續跟美方談判稅率可以再降，縣府也會配合中央，中央與地方攜手讓企業更具競爭力。

王惠美說，這兩天很多的鄉親才知道，我們的稅率是疊加上去，台灣是一個外銷的重鎮國家，我們最主要是跟別的國家競爭的對手，只要大家的稅率是公平的，台灣非常有競爭力。所以這個部分就如賴清德總統所言，這是暫時性的，請中央繼續跟美國進行相關談判。縣府未來也會密切注意最後的結果，配合中央、地方齊心，一起讓企業的損害降到最低。

今年4月，美國總統川普宣布對台灣的對等關稅提高至32％，讓業界譁然，後來川普宣布將新稅延後90天實施，並暫降為10％，這段時間讓許多美國客戶趁機大量拉貨，提前消化了8、9月的訂單。

彰化縣是台灣水五金產業重鎮，目前關稅20％再加原有3到5％關稅，實際稅率落在23％到25％，彰化縣水五金產業協會理事長張家烈說，「這是業界早就知道」，目前政府也持續與美國談判中，希望能進一步降低。

