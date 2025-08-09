晴時多雲

國際財經

俄國經濟快崩潰？3大「慘業」倒一片

2025/08/09 14:53

俄羅斯今年上半年近14.1萬家法人實體倒閉，建築業也陷入困境。（歐新社）俄羅斯今年上半年近14.1萬家法人實體倒閉，建築業也陷入困境。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯聯邦統計局最新統計顯示，今年上半年近14.1萬家法人實體倒閉，破產清算數量最多的是貿易、建築和製造業。這也是2022 年以來，俄羅斯首次出現企業大規模「團滅」慘況。

《莫斯科時報》指出，2025年上半年，俄企破產清算的數量顯著超過新註冊的數量。根據俄羅斯聯邦統計局最新統計，今年上半年，俄羅斯近14.1萬家法人實體關門大吉，而新註冊企業僅9.5萬家，兩者相差約1.5倍。

報導稱，破產清算數量最多的是貿易、建築和製造業，這些產業對成本上升和消費需求下降尤其敏感，一些地區出現建築開發商破產潮。例如，在凱薩琳堡，PIK Stroyproekt Group集團的前總承包商瀕臨破產，而在頓河畔羅斯托夫，SK Donstroy也宣布破產。

汽車經銷商也陷入困境，專家稱，到今年年底，俄羅斯五分之一的汽車經銷商可能會倒閉，其中最大經銷商之一Klyuchavto已將門市數量縮減近3倍。

至於停止營運的品牌包括俄羅斯時尚品牌ME和I AM Studio，2022年宣布退出俄羅斯市場的外國公司也已開始進行清算。

