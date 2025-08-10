房租好沉重》分租套房平均逾6千 六都南市最親民

主計處發布的房租指數，幾乎每月都在攀升（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國房租每月平均低消超過6千元。根據內政部最新發布全國以及各縣市租金總價四分位數與平均數，全國分租套（雅）房平均月租金約6207元、整戶（層）平均租金約1.41萬元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，受利率攀升，以及囤房稅、裝潢費用等持有成本加重影響，房東普遍會將增加的成本轉嫁給租屋族，預期租屋市場掀起「比價跟漲效應」，房租恐長期處於高檔難墜，且這波房租上漲是綜合因素構成，需要一段時間來消化，短期內漲租要放緩的機率恐怕不大。

房東持有成本增 房租難跌

觀察六都各類房型租金總價平均數，其中分租套（雅）房平均月租金以台南市最親民、約5782元，台北市最貴、約1.01萬元；獨立套房同樣以台南市最親民、平均約7562元，台北市最貴、平均約1.44萬元，另新北市獨立套房每月平均租金也高達1.31萬元，房產業者指出，要在大台北承租獨立套房平均至少要支出1.3萬元以上，若依據房租支出占收入3成，每月薪資所得至少要4.3萬元。

整戶（層）每月平均房租，六都均為1.17萬元起跳，以台北市最高、每月平均約1.99萬元，若同樣依據房租占收入3成，每月收入至少要6.63萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，主計處發布的房租指數，幾乎每月都在攀升，顯示從疫情後出現一段明顯漲勢，一方面與通膨有關，房價上漲與房東負擔增加等，都可能反映在房租上。

高力國際不動產業主代表服務董事黃舒衛表示，從內政部發布租金數據來看，各縣市整層平均月租金略低於50分位數，顯示相對低價物件占比高，尤其像是老屋或低價屋仍受租屋族接受，再來，台北市整戶房租最高，大約是台南市的1.64倍，明顯存在城鄉租金差距，而各縣市租屋型態中，以為整戶租金差距最大，分租套房的差距相對小，代表套房租用的低消標準接近，但若面積放大至家庭或合租需求就更考驗所得、消費能力。最後，分租套房契約數在多數城市中相對較高，尤其是台中市、台北市，分租套房的交易量甚至超過整戶。

