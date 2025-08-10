晴時多雲

房租好沉重》 北市逾半行政區套房破萬 吃掉基本工資35％

2025/08/10 07:00

根據內政部最新發布的全國行政區租金統計，台北市有一半行政區的分租套（雅）房月租金50分位數為1萬元以上。（記者徐義平攝）根據內政部最新發布的全國行政區租金統計，台北市有一半行政區的分租套（雅）房月租金50分位數為1萬元以上。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕首善之都台北市房租貴的嚇人，根據內政部最新發布的全國行政區租金統計，台北市有一半行政區的分租套（雅）房月租金50分位數為一萬元以上，房產業者指出，若以基本工資2萬8590元來看、光是在北市承租分租套（雅）房，每月就用掉收入的35%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即便房租不便宜，但是統計樣本是來自300億中央擴大租金補貼核准戶的有效租約，因此，租金補貼後，多少能降低租屋族居住負擔。

根據內政部最新發布，台北市房租樣本數有6.92萬筆，其中台北市大同、中山、內湖、松山、信義、南港等六個行政區，不分屋齡的分租套（雅）的50分位數月租金均為1萬元以上，又以松山區最貴，月租金高達1.2萬元。

若進一步以屋齡30年為分界，其中未滿30年分租套（雅）房、50分位數月租金1萬元起跳的行政區至少有7個，包括大同、中山、內湖、文山、北投、信義、萬華等。

另松山、南港因未滿30年分租套（雅）房樣本數不及40筆，因此，未顯示統計數據，但上述兩行政區30年以上的分租套（雅）房月租金50分位數均超過一萬元，因此，房產業者解讀，台北市應該高達九個行政區的分租套（雅）房月租金50分位數為1萬元以上。

北市9行政區分租雅房 月租中位數破萬

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，若以基本月薪來看北市房租，負擔十分沉重，但因北市薪資水準較高，去年12月勞工平均薪資每月逾5.3萬元，承租分租套雅房的壓力較小。

內政部解釋，最新發布的全國行政區租金統計，統計時間至今年3月底，樣本主要來自300億中央擴大租金補貼核准戶的有效租約，總計有67.4萬筆。高力國際不動產業主代表服務董事黃舒衛表示，內政部已累積發布3次租金行情，全國累積樣本數達115萬件，光是不分類占比就高達58.6%。

但影響租金高低的因素，除房型、屋齡外，還包括面積、單價、租期、押金、有無家具、管理費用、水電費、車位、以及續租條件等，因此，若以目前發布限定條件租約要掌握租屋市場，甚至透過有限樣本中萃取代表市場租金，仍有相當挑戰。

