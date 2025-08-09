晴時多雲

財經 > 證券產業

台壽保標下桃園航空城19公頃產專區 將與榮運開發巨蛋等設施

2025/08/09 13:56

台壽保標下的航空城I基地，面積約19公頃。（地政局提供）台壽保標下的航空城I基地，面積約19公頃。（地政局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕中信金子公司台灣人壽保險（台壽保）去年9月以137.49億元標下桃園航空城產專區I基地，總面積高達18.94公頃土地；中信金昨代子公司台壽保發佈重大訊息指出，台壽保與長榮國際儲運（股）公司已簽約，雙方將籌組專案公司開發I基地，興建巨蛋型運動場館及周邊設施，預計投入500億元。

其中，運動場館預計容納萬人，由雲豹籃球隊承租，成為雲豹的主場，預計於2025年第4季開始營運；除運動場館外，基地也規畫倉儲、旅館，倉儲的租金收入將是主要收入來源。

南崁溪東側產專區的I基地，現況臨海山路，兩側為3-18-30米及2-4-40米的計劃道路，為第四種產專區，建蔽率為70％、容積率320％，其中桃園市政府擁有17.65公頃土地，民航局1.29公頃，總面積18.94公頃，此次透過桃園市政府公開標售，台壽保以每坪約24萬元價格得標。

