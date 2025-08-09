晴時多雲

輸美關稅20％+N 工具機公會過往說明「就是疊加」

2025/08/09 13:43

工具機公會過去說明，銷美稅率適用對等關稅疊加。（記者林菁樺攝）工具機公會過去說明，銷美稅率適用對等關稅疊加。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國對等關稅7日已正式上路，因日本15%稅率變成是「原有稅率再加15%」，行政院經貿辦、經濟部昨皆聲明，我國目前稅率適用「20%+N」，但引發在野黨狂轟。不過，產業界早已掌握稅率計算為疊加，工具機等公會今也出面澄清。

美國總統川普4月初即宣布實施對等關稅，當時台灣稅率為32%，產業界早已掌握關稅是疊加稅率，過去工具機公會也都對外說明，稅率計算會是疊加方式。

工具機公會今也針對美國對台加徵20%對等關稅的說明。工具機公會指出，行政院經貿談判辦公室所提及「美國對台灣的暫時性對等關稅稅率為產品原有MFN關稅，疊加暫時性對等關稅稅率 20%」，與公會8 月1日新聞稿所載「台灣輸美的工具機稅率約2%到5%、零組件約8%，美國政府擬『再加徵』高達20%對等關稅」認知一致。

換言之，此次措施並非將稅率直接調整為20%，而是在原有的最惠國稅率（MFN）或其他反傾銷或反補貼稅等基礎上，額外加徵20%。

