美對等關稅疊加 彰化水五金協會：接中高階客製化產品衝擊有限

水五金產品多元，種類也多，主要原料銅是固定成本。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕美國對台關稅不只20%，還要疊加原稅率，水五金產品加徵20%關稅，再疊加原有3至5%不等的關稅，實際稅率約落在23%至25%，對此，彰化水五金產業發展協會理事長張家烈表示，雖然加徵關稅確實增加出口壓力，但若其他國家也採相同模式的稅率，「大家攏平平」，競爭條件一致，關鍵仍在產品定位與市場策略。他強調，因台灣水五金以中高階、客製化產品為主，利潤較佳，受關稅衝擊相對有限，甚至少數業者現在也還有在加班趕出貨。

國內水五金接外國單以中高階客製化產品為主，利潤相對比拚量好。（縣府提供）

彰化鹿港頂番婆是台灣水五金重鎮，產值占全台8成以上，年產值高達600億元、7成外銷美國。張家烈表示，今年4月美方原先提出的關稅算法高達32%，引起業界譁然，川普總統後來改口將新稅延後90天實施，並暫降為10%，這段期間許多客戶趁暫緩期間大量拉貨，幾乎消化了8、9月的訂單。如今雖改為20%，仍需再疊加原有稅率，這是業界早就知道，目前政府也持續與美國談判中，希望能進一步降低。

請繼續往下閱讀...

他說，水五金產品項目多元，包括水龍頭、不鏽鋼臉盆及各式配件，不同貨品原有關稅稅率不同，未來將依貨品分類號碼逐一加徵。此外，水五金主要原料銅的進口稅率為50%，已是固定成本。

至於最近接單情況，張家烈坦言，由於客戶先前已完成囤貨，8月第一週幾乎沒有新單進來，現階段處在靜觀其變，部分廠商也有趁機囤貨，但庫存不能囤太久，否則恐引發另一波價格波動。

外界關心高關稅是否影響工廠工作天數，張家烈表示，目前中大型廠多維持做5休2的正常班，少數幾家訂單較少的才會做4休3，但不代表那幾家就代表全部的水五金，傳出做2休5太離譜了，還不至於那麼嚴重。

張家烈強調，國內水五金接單以中高階、客製化為主，客製單本來就持續，利潤也比較好，不會受20%關稅的影響，反之，中低階拚量就有會差，利潤低且拚量拚不贏中國跟越南，這類單國內接得比較少，現階段台灣水五金業仍有一定競爭力。

不過，張家烈表明，匯率不能再升值了，影響出口競爭力的關鍵，不只在關稅，匯率波動也很重要，守在美元兌台幣匯率31，避免匯損侵蝕毛利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法