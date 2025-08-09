晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美對等關稅疊加 彰化水五金協會：接中高階客製化產品衝擊有限

2025/08/09 13:19

水五金產品多元，種類也多，主要原料銅是固定成本。（縣府提供）水五金產品多元，種類也多，主要原料銅是固定成本。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕美國對台關稅不只20%，還要疊加原稅率，水五金產品加徵20%關稅，再疊加原有3至5%不等的關稅，實際稅率約落在23%至25%，對此，彰化水五金產業發展協會理事長張家烈表示，雖然加徵關稅確實增加出口壓力，但若其他國家也採相同模式的稅率，「大家攏平平」，競爭條件一致，關鍵仍在產品定位與市場策略。他強調，因台灣水五金以中高階、客製化產品為主，利潤較佳，受關稅衝擊相對有限，甚至少數業者現在也還有在加班趕出貨。

國內水五金接外國單以中高階客製化產品為主，利潤相對比拚量好。（縣府提供）國內水五金接外國單以中高階客製化產品為主，利潤相對比拚量好。（縣府提供）

彰化鹿港頂番婆是台灣水五金重鎮，產值占全台8成以上，年產值高達600億元、7成外銷美國。張家烈表示，今年4月美方原先提出的關稅算法高達32%，引起業界譁然，川普總統後來改口將新稅延後90天實施，並暫降為10%，這段期間許多客戶趁暫緩期間大量拉貨，幾乎消化了8、9月的訂單。如今雖改為20%，仍需再疊加原有稅率，這是業界早就知道，目前政府也持續與美國談判中，希望能進一步降低。

他說，水五金產品項目多元，包括水龍頭、不鏽鋼臉盆及各式配件，不同貨品原有關稅稅率不同，未來將依貨品分類號碼逐一加徵。此外，水五金主要原料銅的進口稅率為50%，已是固定成本。

至於最近接單情況，張家烈坦言，由於客戶先前已完成囤貨，8月第一週幾乎沒有新單進來，現階段處在靜觀其變，部分廠商也有趁機囤貨，但庫存不能囤太久，否則恐引發另一波價格波動。

外界關心高關稅是否影響工廠工作天數，張家烈表示，目前中大型廠多維持做5休2的正常班，少數幾家訂單較少的才會做4休3，但不代表那幾家就代表全部的水五金，傳出做2休5太離譜了，還不至於那麼嚴重。

張家烈強調，國內水五金接單以中高階、客製化為主，客製單本來就持續，利潤也比較好，不會受20%關稅的影響，反之，中低階拚量就有會差，利潤低且拚量拚不贏中國跟越南，這類單國內接得比較少，現階段台灣水五金業仍有一定競爭力。

不過，張家烈表明，匯率不能再升值了，影響出口競爭力的關鍵，不只在關稅，匯率波動也很重要，守在美元兌台幣匯率31，避免匯損侵蝕毛利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財