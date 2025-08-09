產業界和學界都知對等關稅須疊加 台經院長張建一：炒作恐慌不應該

台灣經濟研究院長張建一表示，政府一開始就告知這是原稅率疊加對等關稅稅率，並暫從32%爭取到20%，這是學界、產業界都知道的事，突然炒作這個企圖煽動恐慌，實在不應該。示意圖。（資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國宣布對台灣對等關稅暫定稅率20%在7日起生效，然而在野陣營卻砲轟政府黑箱，隱匿實質稅率是原稅率疊加上對等關稅稅率。台灣經濟研究院長張建一表示，政府一開始就告知這是原稅率疊加對等關稅稅率，並暫從32%爭取到20%，這是學界、產業界都知道的事，突然炒作這個企圖煽動恐慌，實在不應該。

張建一指出，行政院在4月4日記者會說明政府的支持方案時就清楚說明，美國算法是最惠國稅率加上對等關稅稅率。起初美國給台灣的稅率是32%，接著在90天的豁免期內，所有國家都10%，後來談到20%的暫定稅率。他強調，業界、學界都知道這是要加上原稅率，例如工具機是4.7%加上20%、鬼頭刀是0%+20%。現在突然炒作這個話題，有點是想抹殺政府的努力、煽動無謂的恐慌，實在不應該。

張建一補充說明，對等關稅是國家稅，不是產業稅；232條款就是產業稅，到時候不會累加上去。世界各國多適用累加的算法，只有歐盟例外，因為他們一開始就說清楚是整包一起談。

台灣機械公會秘書長許文通說明，產業界始終就知道對等關稅須疊加。由於日本、韓國與美國有FTA，台灣沒有，所以他們輸美原本是0%關稅，台灣平均是4.7%。因此產業界在與政府座談時，都希望能爭取到低於日韓5%；現在是20%的暫定稅率，還比日韓高5%，等於差了10%。

許文通指出，機械公會在美國宣布20%時就對政府提出3大建議。首先是持續與美國溝通，至少爭取到與日韓一樣的稅率。其次是業者會有資金周轉的需求，盼望政府給予金融支持。最後是新台幣匯率在這段期間大幅升值10%，等於相對於日韓的差距，從10%增為20%，期待能回到4月前的33元價位。讓台灣與日韓能在同樣的立足點競爭。

許文通指出，確實台灣因為國際處境的關係，原本就比日韓多了4.7%關稅，這是先天的劣勢。儘管台灣有部分業者能做出差異化，提高毛利率；但全國機械業共1.4萬家、從業人員28萬人，不是大家都能做到那樣的程度。還是希望政府繼續爭取，幫國內產業撐出不落後競爭對手的空間。

