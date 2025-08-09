晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

產業界和學界都知對等關稅須疊加 台經院長張建一：炒作恐慌不應該

2025/08/09 12:09

台灣經濟研究院長張建一表示，政府一開始就告知這是原稅率疊加對等關稅稅率，並暫從32%爭取到20%，這是學界、產業界都知道的事，突然炒作這個企圖煽動恐慌，實在不應該。示意圖。（資料照）台灣經濟研究院長張建一表示，政府一開始就告知這是原稅率疊加對等關稅稅率，並暫從32%爭取到20%，這是學界、產業界都知道的事，突然炒作這個企圖煽動恐慌，實在不應該。示意圖。（資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國宣布對台灣對等關稅暫定稅率20%在7日起生效，然而在野陣營卻砲轟政府黑箱，隱匿實質稅率是原稅率疊加上對等關稅稅率。台灣經濟研究院長張建一表示，政府一開始就告知這是原稅率疊加對等關稅稅率，並暫從32%爭取到20%，這是學界、產業界都知道的事，突然炒作這個企圖煽動恐慌，實在不應該。

張建一指出，行政院在4月4日記者會說明政府的支持方案時就清楚說明，美國算法是最惠國稅率加上對等關稅稅率。起初美國給台灣的稅率是32%，接著在90天的豁免期內，所有國家都10%，後來談到20%的暫定稅率。他強調，業界、學界都知道這是要加上原稅率，例如工具機是4.7%加上20%、鬼頭刀是0%+20%。現在突然炒作這個話題，有點是想抹殺政府的努力、煽動無謂的恐慌，實在不應該。

張建一補充說明，對等關稅是國家稅，不是產業稅；232條款就是產業稅，到時候不會累加上去。世界各國多適用累加的算法，只有歐盟例外，因為他們一開始就說清楚是整包一起談。

台灣機械公會秘書長許文通說明，產業界始終就知道對等關稅須疊加。由於日本、韓國與美國有FTA，台灣沒有，所以他們輸美原本是0%關稅，台灣平均是4.7%。因此產業界在與政府座談時，都希望能爭取到低於日韓5%；現在是20%的暫定稅率，還比日韓高5%，等於差了10%。

許文通指出，機械公會在美國宣布20%時就對政府提出3大建議。首先是持續與美國溝通，至少爭取到與日韓一樣的稅率。其次是業者會有資金周轉的需求，盼望政府給予金融支持。最後是新台幣匯率在這段期間大幅升值10%，等於相對於日韓的差距，從10%增為20%，期待能回到4月前的33元價位。讓台灣與日韓能在同樣的立足點競爭。

許文通指出，確實台灣因為國際處境的關係，原本就比日韓多了4.7%關稅，這是先天的劣勢。儘管台灣有部分業者能做出差異化，提高毛利率；但全國機械業共1.4萬家、從業人員28萬人，不是大家都能做到那樣的程度。還是希望政府繼續爭取，幫國內產業撐出不落後競爭對手的空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財