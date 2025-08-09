晴時多雲

把握奈良美智特展最後梯次！台電加碼送票

2025/08/09 10:18

奈良美智親自佈展。（取自台灣電力公司公共藝術粉絲專頁）奈良美智親自佈展。（取自台灣電力公司公共藝術粉絲專頁）

〔記者林菁樺／台北報導〕日本當代藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」在台巡迴特展第四站選址在有百年礦業歷史的金瓜石地區，現正於新北瑞芳的「台電金水基地」熱映中，台電預告，最後梯次將在8月16日中午開放。不過展覽預約宛如搶熱門演唱會，台電也寵粉，粉絲只要轉發貼文活動，將抽出展覽門票給5名幸運兒。

台電繼2019年「點亮十三層」活動後再度攜手中華文化總會，並與奈良美智基金會共同舉辦「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」特展，展覽空間金水基地坐落於水湳洞山腰，展區設計不僅可近距離欣賞畫作，還能同時眺望窗外海天景色，讓近期已走訪的民眾大呼氛圍絕美，觀展體驗十分難忘。

特展呈現多件奈良美智素描、陶器及攝影作品，有6部作品是首次展出，其中1幅更是奈良美智在基地上色、完成，台電透露，奈良美智認為金水基地很像自己的家鄉青森，佈展靈感爆發，只花一天半；現場除奈良美智作品，也邀請郭俊佑、賴科維、洪宇蕎與石孟鑫等台灣新銳藝術家一同展出。

台電接管金水地區土地及相關礦業設施，近年來持續投入文資保存並結合公共藝術，包含點亮十三層、黃金盛典藝術祭等公共藝術活動、歷時5年修復金瓜石百年神社，以及金水基地、太子賓館等歷史遺構修復再生計畫。

金水基地位於水湳洞山腰上，過去是台金公司時期的員工宿舍，台電接管後曾出借給新北市政府警察局瑞芳分局和黃金博物館作為中繼服務據點、典藏庫房使用，直到台電舉行2024 年黃金盛典藝術祭，著手進行空間整理與再生工程，改造成結合展覽場地、文創商店與咖啡廳的複合式空間，搖身一變為山海間的藝術秘境。

台電分享，本次為配合奈良美智整體展覽設計構想，特別暫停金水基地三、四樓整修工程，保留建築中部分斑駁牆面、老舊窗台等歷史痕跡，讓民眾在幽靜一隅欣賞作品時，也能體會礦城遺址的歲月魅力。

台電說明，本次展覽展期至9月28日，每周一公休，為維持觀展品質採線上預約制，8月16日中午12點將開放9月1日至15日、9月16日至28日最後二個梯次。此外，活動於每日9:30開放現場候補，名額以現場發放號碼牌為準，發完即止。台電現場人員透露，奈良美智粉絲實在太多，搶不到預約者現場等候，最早有6點就來排隊。

為讓真愛多一點機會，台電也歡迎民眾至「台電文創粉絲專頁」參加轉發貼文活動，其中5名幸運兒可抽中展覽門票，活動詳情請見台電文創粉絲專頁。

台電與奈良美智基金會共同舉辦「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」特展。（記者林菁樺攝）台電與奈良美智基金會共同舉辦「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」特展。（記者林菁樺攝）

台電配合奈良美智整體展覽設計構想，保留建築中部分斑駁牆面、老舊窗台等歷史痕跡，並展出奈良美智為台灣繪畫的重要作品《朦朧潮濕的一天》。（記者林菁樺攝）台電配合奈良美智整體展覽設計構想，保留建築中部分斑駁牆面、老舊窗台等歷史痕跡，並展出奈良美智為台灣繪畫的重要作品《朦朧潮濕的一天》。（記者林菁樺攝）

