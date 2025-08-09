人口減少、房屋變多！彰化房屋稅暴增2.4億

彰化縣近年來新建大樓、透天厝等建案逐年增加，房子增加帶動稅收成長。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣人口持續下滑，今年（2025）至今已跌破122萬人，不過擁有稅籍的房屋數與房屋稅額卻逆勢成長。彰化縣地方稅務局統計，今年開徵房屋稅達42萬1,096件，總稅額約33.4億元，較去年增加2.4億元、年增率近8%；若與5年前相比，更增加超過4.3億元，已成縣庫重要財源。

房屋稅開徵件數（戶數）近5年來穩定增加，從2021年的39萬8,984件，逐年成長至今年的42萬1,096件，增加逾2.2萬戶，反映住宅供給量上升，帶動稅收成長。

不動產業者指出，國內房市多頭已走了近20年，彰化新建大樓、透天厝逐年增加，買氣旺盛推升屋價與房屋評定現值，連帶使房屋稅增加。今年是「房屋稅2.0」新制上路首年，非自住、多戶者稅率提高，多屋主繳得唉唉叫。

業者說，央行於2023年9月推第七波選擇性信用管制，打房奏效，導致去年及今年房市買氣明顯轉弱。尤其2022年購入預售屋者，今年、明年要交屋了，若貸款成數不足，又無法補足，恐陷斷頭風險。即便建案尚未售出，建商持有的餘屋仍需繳房屋稅，且稅率不低，讓政府稅收不減反增。

彰化縣地方稅務局指出，因應新制，今年更多新成屋完成設籍納稅。唯一自住房且公告現值不超過148萬7,900元者，適用最低1%稅率；反之，建商餘屋1年內稅率2%，1年以上至5年內為2.4%至4.2%，超過5年者為4.8%，多重因素促使總稅額上升。

