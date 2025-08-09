晴時多雲

高雄市住宅租金調查 左營區與橋頭區租金中位數最高

2025/08/09 09:21

高雄市住宅租金以左營區與橋頭區最高，租金中位數都超過1萬元。（記者侯承旭攝）高雄市住宅租金以左營區與橋頭區最高，租金中位數都超過1萬元。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕內政部日前公布全國行政區住宅租金統計，高雄市的以左營區及橋頭區的租金最高，租金中位數均超過1萬元。

內政部根據今年3月底全國67.4萬筆租屋契約統計，全國住宅不分類、不分屋齡的租金平均數為9016元，高雄市的租金平均數為7628元、低於全國平均值，在六都僅高於台南市的6866元，是租金相對便宜的直轄市。

進一步分析，高雄市的租金中位數為7500元，在全市各主要行政區中，租金中位數超過1萬元僅左營區的1萬1000元及橋頭區1萬500元，均比去年底的租金水準微幅上揚，這兩個行政區都是目前高雄市房市交易較熱絡的區塊，具備交通便捷優勢，又鄰近半導體廊帶，且屋齡較新，租屋需求強勁。

以左營區為例，30年以上屋齡整層出租的租金中位數為1萬2000元，若屋齡低於30年整層出租的租金中位數則達1萬6000元；橋頭區30年以上屋齡整層出租的租金中位數為1萬2000元，若屋齡低於30年整層出租的租金中位數達1萬8000元，租金差異更大。

