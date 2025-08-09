不用念大學也能當工程師的12個工作揭曉！薪資全都露

外媒揭露有12個工程領域的工作不需大學學歷，其中最高薪的是航太工程與操作技術員，年薪中位數高達7萬9830美元（約240.3萬元新台幣）。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕獲得大學學歷通常會對未來的職涯有所幫助，不過外媒發現，有12個與工業、機械、航太相關的工程領域的工作，其實並不需要大學學歷，通常只需要副學士或高中畢業就可從事，根據 2024 年的薪資數據，這些工作的年薪中位數介於5.2萬美元（約156.5萬元新台幣）到8萬美元（約240.8萬元新台幣）之間，其中最高薪的是航太工程與操作技術員，年薪中位數高達7萬9830美元（約240.3萬元新台幣）。

《商業內幕》（Business Insider）根據美國勞工統計局（BLS）的資料，調查了了工程與建築相關職位的典型教育要求，並對那些通常只需副學士學位或高中畢業即可從事工作的年薪中位數進行排名，當中排除了2個過於籠統的職業分類，而在符合條件的 12 個工作中，沒有一個薪資中位數達到10萬美元。

以下是12個不需要大學學歷的工程和建築工作：

1. 航太工程與操作技術員（Aerospace engineering and operations technologists and technicians）

典型學歷要求：副學士學位

就業人數：9,060人

年薪中位數：79,830 美元

2. 電機與電子工程技術員（Electrical and electronic engineering technologists and technicians）

典型學歷要求：副學士學位

就業人數：92,710人

年薪中位數：77,180 美元（約232.2萬元新台幣）

3. 電機電子繪圖員（Electrical and electronics drafters）

典型學歷要求：副學士學位

就業人數：20,020人

年薪中位數：73,720 美元（約221.7萬元新台幣）

4. 機電與機器人技術員（Electro-mechanical and mechatronics technologists and technicians）

典型學歷要求：副學士學位

就業人數：14,680人

年薪中位數：70,760 美元（約212.9萬元新台幣）

5. 機械工程技術員（Mechanical engineering technologists and technicians）

典型學歷要求：副學士學位

就業人數：37,450人

年薪中位數：68,730 美元（約206.8萬元新台幣）

6. 機械製圖員（Mechanical drafters）

典型學歷要求：副學士學位

就業人數：39,900

年薪中位數：68,510 美元（約206.2萬元新台幣）

7. 儀器校正技術員（Calibration technologists and technicians）

典型學歷要求：副學士學位

就業人數：15,320人

年薪中位數：65,040 美元（約195.7萬元新台幣）

8. 工業工程技術員（Industrial engineering technologists and technicians）

典型學歷要求：副學士學位

就業人數：73,410人

年薪中位數：64,790 美元（約195萬元新台幣）

9. 建築與土木繪圖員（Architectural and civil drafters）

典型學歷要求：副學士學位

就業人數：109,550人

年薪中位數：64,280 美元（約193.5萬元新台幣）

10. 土木工程技術員（Civil engineering technologists and technicians）

典型學歷要求：副學士學位

就業人數：62,130人

年薪中位數：64,200 美元（約193.3萬元新台幣）

11. 環境工程技術員（Environmental engineering technologists and technicians）

典型學歷要求：副學士學位

就業人數：12,500人

年薪中位數：58,890 美元（約177.2萬元新台幣）

12. 測量與製圖技術員（Surveying and mapping technicians）

典型學歷要求：高中畢業或同等資格

就業人數：56,720人

年薪中位數：51,940 美元（約156.2萬元新台幣）

