建通7月營收微幅月減 即將交付高效散熱銅材

建通成功打入美國上市公司供應鏈，即將交付高效能散熱銅材樣品。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）7月營收2.53億元，月減1.2%、年減8.9%，今年前7個月營收累計為17.26億元、年減2.34%；管理層表示，旗下台灣廠區持續深耕多元銅材市場散熱與異型銅材市場，近期已傳出捷報，成功打入美國上市公司供應鏈，即將交付高效能散熱銅材樣品。

建通指出，集團7月營收仍持續受到國際貿易關稅調整影響，對出口美國市場造成一定壓力，但營收與6月相較仍約略持平，顯示公司在外部環境挑戰下，依舊保持營運穩健與市場競爭力。目前公司積極擴展產品應用領域，近期也將提交異型銅材予國內重要電源設備製造商，有望進一步擴大合作規模並帶動後續業績成長。

請繼續往下閱讀...

建通近兩年深耕特殊新型銅材的研發與製程優化，包含壓延、銑削等關鍵製程，並布局各類銅材市場，目前在散熱、高導電、高強度應用領域逐步累積成果，此次打入國際與國內知名廠商供應鏈，不僅驗證公司技術實力，也為下半年營運成長奠定堅實基礎。

建通提到，集團後續還有另一項營收主軸，也就是鎖定中國新插頭安全規範商機，該項政策已正式上路，在中國內需市場重新洗牌下，建通擁有設備的優勢與專利的保護將取得先機，市場預計在第四季逐步更換新絕緣插頭，可望有感提升建通在中國絕緣端子的市占率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法