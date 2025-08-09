晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

建通7月營收微幅月減 即將交付高效散熱銅材

2025/08/09 06:07

建通成功打入美國上市公司供應鏈，即將交付高效能散熱銅材樣品。（記者方韋傑攝）建通成功打入美國上市公司供應鏈，即將交付高效能散熱銅材樣品。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）7月營收2.53億元，月減1.2%、年減8.9%，今年前7個月營收累計為17.26億元、年減2.34%；管理層表示，旗下台灣廠區持續深耕多元銅材市場散熱與異型銅材市場，近期已傳出捷報，成功打入美國上市公司供應鏈，即將交付高效能散熱銅材樣品。

建通指出，集團7月營收仍持續受到國際貿易關稅調整影響，對出口美國市場造成一定壓力，但營收與6月相較仍約略持平，顯示公司在外部環境挑戰下，依舊保持營運穩健與市場競爭力。目前公司積極擴展產品應用領域，近期也將提交異型銅材予國內重要電源設備製造商，有望進一步擴大合作規模並帶動後續業績成長。

建通近兩年深耕特殊新型銅材的研發與製程優化，包含壓延、銑削等關鍵製程，並布局各類銅材市場，目前在散熱、高導電、高強度應用領域逐步累積成果，此次打入國際與國內知名廠商供應鏈，不僅驗證公司技術實力，也為下半年營運成長奠定堅實基礎。

建通提到，集團後續還有另一項營收主軸，也就是鎖定中國新插頭安全規範商機，該項政策已正式上路，在中國內需市場重新洗牌下，建通擁有設備的優勢與專利的保護將取得先機，市場預計在第四季逐步更換新絕緣插頭，可望有感提升建通在中國絕緣端子的市占率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財