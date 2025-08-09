WTO與IMF：美國平均關稅率達20.1％ 為1910年代初以來最高

根據世貿組織與國際貨幣基金公布的數據，在新一輪關稅7日生效後，美國平均關稅率已達20.1％，為1910年代初期以來最高水準。（彭博）

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據世界貿易組織（WTO）與國際貨幣基金（IMF）8日公布的數據，在新一輪關稅7日生效後，美國平均關稅率已達20.1％，為1910年代初期以來最高水準，只有在今年稍早曾短暫出現過更高關稅率。

法新社報導，WTO與IMF的計算顯示，這項數據與2017年1月20日川普就任總統時的2.4％平均關稅率，形成鮮明對比。

川普今年4月2日宣布對美國主要貿易夥伴實施對等（reciprocal）關稅，隨後關稅戰進一步升級，尤其是針對中國輸美商品，曾在5月將平均關稅率推升至 24.8％。根據美國國際貿易委員會（USITC）資料，這是自1904年以來未曾見過的高點。

美中兩國隨後達成貿易休兵，調降彼此徵收的高額關稅，但該休兵協議將於下週到期。

WTO與IMF最新公布的數據，已將美國與歐盟、日本、南韓等國達成並已生效的貿易協議列入計算。

這些協議的關稅水準通常低於川普4月威脅徵收的最高幅度，但仍高於美國當時提出的10％基準稅率。此外，數據也包括美國近期對巴西、加拿大及半成品銅進口片面實施的最新關稅。

更新後的平均關稅率，甚至高於美國在1930年代徵收的近20％水準。經濟學家普遍認為，當時的高關稅政策加劇並延長了「大蕭條」（Great Depression）的嚴重程度。

不過，WTO與IMF指出，該平均關稅率是以2024年的貿易額為基準，套用最新關稅稅率所計算得出，屬於估算值。由於企業已提前囤貨、延後採購，並可能因新關稅而調整進口結構或減少進口量，實際影響可能有所不同。

耶魯大學「預算實驗室」（Budget Lab）估計，若考慮消費模式變化與次級效應，平均關稅率應會回落至約17.7％，前提是川普不再突然宣布新的衝擊性措施。

