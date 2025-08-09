晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

WTO與IMF：美國平均關稅率達20.1％ 為1910年代初以來最高

2025/08/09 06:20

根據世貿組織與國際貨幣基金公布的數據，在新一輪關稅7日生效後，美國平均關稅率已達20.1％，為1910年代初期以來最高水準。（彭博）根據世貿組織與國際貨幣基金公布的數據，在新一輪關稅7日生效後，美國平均關稅率已達20.1％，為1910年代初期以來最高水準。（彭博）

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據世界貿易組織（WTO）與國際貨幣基金（IMF）8日公布的數據，在新一輪關稅7日生效後，美國平均關稅率已達20.1％，為1910年代初期以來最高水準，只有在今年稍早曾短暫出現過更高關稅率。

法新社報導，WTO與IMF的計算顯示，這項數據與2017年1月20日川普就任總統時的2.4％平均關稅率，形成鮮明對比。

川普今年4月2日宣布對美國主要貿易夥伴實施對等（reciprocal）關稅，隨後關稅戰進一步升級，尤其是針對中國輸美商品，曾在5月將平均關稅率推升至 24.8％。根據美國國際貿易委員會（USITC）資料，這是自1904年以來未曾見過的高點。

美中兩國隨後達成貿易休兵，調降彼此徵收的高額關稅，但該休兵協議將於下週到期。

WTO與IMF最新公布的數據，已將美國與歐盟、日本、南韓等國達成並已生效的貿易協議列入計算。

這些協議的關稅水準通常低於川普4月威脅徵收的最高幅度，但仍高於美國當時提出的10％基準稅率。此外，數據也包括美國近期對巴西、加拿大及半成品銅進口片面實施的最新關稅。

更新後的平均關稅率，甚至高於美國在1930年代徵收的近20％水準。經濟學家普遍認為，當時的高關稅政策加劇並延長了「大蕭條」（Great Depression）的嚴重程度。

不過，WTO與IMF指出，該平均關稅率是以2024年的貿易額為基準，套用最新關稅稅率所計算得出，屬於估算值。由於企業已提前囤貨、延後採購，並可能因新關稅而調整進口結構或減少進口量，實際影響可能有所不同。

耶魯大學「預算實驗室」（Budget Lab）估計，若考慮消費模式變化與次級效應，平均關稅率應會回落至約17.7％，前提是川普不再突然宣布新的衝擊性措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財