Gogolook防詐能量增溫 7月營收創同期新高

2025/08/08 21:35

Gogolook七月營收創歷年同期最佳表現。（資料照）Gogolook七月營收創歷年同期最佳表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）7月營收0.84億元，月增3.9%、年增37.2%，創歷年同期最佳表現，今年前7個月營收累計為5.65億元，較去年同期成長21.5%，同步刷新歷史同期紀錄；展望2025年，管理層看好公司營運可望邁向營收與獲利成長雙軌並進的全新成長階段。

Gogolook指出，隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升，旗下消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務將藉此契機全面加速擴張，推動公司今年重回高速成長軌道。

企業端方面，Gogolook目前正在海內外展開多項合作案，並全數持續順利推進，加上收購ScamAdviser開始展現綜效、併入營收，預期成長增速較高。而台灣與全球政府皆積極打擊詐騙，透過立法要求企業共同承擔詐騙財損責任，成為企業採購防詐服務的強大推力，帶動金融業為首的企業客戶與各國政府接洽與合約洽談速度。

