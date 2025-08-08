和碩7月營收創13個月新低 第三季業績可望增溫

和碩7月營收年減20.12%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩 （4938）受到旗下消費性電子業務衰退影響，7月營收771.03億元，月減2.13%、年減20.12%，為近13個月單月新低，今年前7個月營收累計為6168.73億元、年增2.7%；法人看好第3季蘋果秋季發表會即將推出iPhone 17系列新機，可望推升和碩第三季業績表現。

和碩7月筆電出貨75萬台，月減24.2%、年對年約略持平。法人預期，儘管下半年消費性電子產品表現仍需關注美國關稅政策發展，整體網通、PC產業展望較為偏向保守，但和碩第三季營運表現仍然可望呈現年增。

為減輕關稅衝擊並應對市場波動，和碩持續調整全球生產基地，並積極布局伺服器與電動車業務。其中，AI伺服器被視為轉型重點，公司計畫逐步轉向AI伺服器市場，長期毛利率表現有望超越現有業務。

此外，和碩正積極參與印度生產市場，並規劃於美國設廠，以分散客戶對中國製造的依賴，優化全球佈局與營運效率。法人指出，雖然市場不確定性仍高，但部分貿易政策變動在短期內釋出正面訊號，對智慧型手機與消費電子需求產生顯著影響。

