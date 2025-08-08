晴時多雲

凱基金前7月稅後獲利106.25億元 每股盈餘0.6元

2025/08/08 21:31

凱基金控前7月每股盈餘0.6元。（業者提供）凱基金控前7月每股盈餘0.6元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（8）日公布自結獲利，受益於台股7月延續漲勢，以及股票股利進帳，7月自結稅後獲利51.51億元，前7月累計稅後獲利106.25億元、年減58%，每股盈餘0.6元。

凱基金控表示，7月份在美股創下新高以及台股在AI需求強勁、企業財報亮眼的激勵下，台股成交量能雖較前月收斂，但整體指數震盪走高，有利投資操作表現，加上7月步入上市櫃公司現金股利發放旺季，挹注整體獲利動能。

子公司凱基人壽持續受到美元重貶影響獲利，但7月份因股利收入進帳及實現股票獲利，單月稅後獲利38.18億元，累計前7月稅後獲利48.89億元，較去年同期的180.1億元衰退逾7成。

凱基金表示，凱基人壽已於7月份適用金管會「人身保險業責任準備金計提基礎調整」暫行措施，釋出的保險責任準備金將全數用以厚實外匯價格變動準備金，可望強化凱基人壽外匯避險操作彈性，降低匯率波動的影響。

凱基銀行7月份稅後獲利6.71億元，利息及手續費收入等核心收益皆有穩定貢獻，整體貸放規模維持成長動能，帶動今年前7月累計稅後獲利40.50億元。

台股7月份延續漲勢，凱基證券包含經紀、財富管理、自營、承銷等業務皆表現良好，合計7月份稅後獲利14.12億元，年度累計稅後獲利共51.22億元。中華開發資本7月因投資部位評價波動，單月稅後虧損1.97億元，累計前7月稅後虧損0.8億元。

