匯損＋關閉績效不佳門市 六角上半年每股虧損0.32元

以「Chatime日出茶太」手搖茶崛起的六角，今天公布上半年每股虧損0.32元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以「Chatime日出茶太」手搖茶崛起的六角，今天公布上半年合併營收19.65億元，較去年同期微減1.39％；第2季因台幣升值產生匯損近4000萬元，以及關閉澳洲跟中國績效不佳門市的一次性費用約2000萬元，導致稅後淨損1462萬元，每股虧損0.32元。

六角同步公布7月合併營收3.9億元，月增12.88％，年增13.05％，累計1-7月合併營收23.47億元，年減率0.2％，主要是邁入手搖茶飲產業旺季，「Chatime日出茶太」海外市場的業績回升，加上台灣旗下餐飲品牌直營門市增加。



六角表示，下半年全球展店動能預計較上半年成長2倍，尤以美國市場已進行體質調整，下半年可望加速展店腳步漸入佳境，與南半球的澳洲子公司即將迎來產業旺季，再加上第3季開始全球將推動兩大行銷活動的挹注下，下半年的業績成長可期。

同時，六角集團發展策略除積極啟動併購增加品牌營運，挾帶長期海外營運布局的優勢，伺機將集團旗下段純貞、春上布丁蛋糕、翰林茶館等品牌持續在國際市場擴張。

其中，「春上布丁蛋糕」今年5月於中國杭州首家門市開幕，6月單店營業額月增5成；今年3月併購「翰林茶館」也提高六角國際台灣市佔率，亦使集團的產品結構優化，帶動上半年毛利率達52％。

