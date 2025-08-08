晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

匯損＋關閉績效不佳門市 六角上半年每股虧損0.32元

2025/08/08 21:27

以「Chatime日出茶太」手搖茶崛起的六角，今天公布上半年每股虧損0.32元。（記者楊雅民攝）以「Chatime日出茶太」手搖茶崛起的六角，今天公布上半年每股虧損0.32元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以「Chatime日出茶太」手搖茶崛起的六角，今天公布上半年合併營收19.65億元，較去年同期微減1.39％；第2季因台幣升值產生匯損近4000萬元，以及關閉澳洲跟中國績效不佳門市的一次性費用約2000萬元，導致稅後淨損1462萬元，每股虧損0.32元。

六角同步公布7月合併營收3.9億元，月增12.88％，年增13.05％，累計1-7月合併營收23.47億元，年減率0.2％，主要是邁入手搖茶飲產業旺季，「Chatime日出茶太」海外市場的業績回升，加上台灣旗下餐飲品牌直營門市增加。

六角表示，下半年全球展店動能預計較上半年成長2倍，尤以美國市場已進行體質調整，下半年可望加速展店腳步漸入佳境，與南半球的澳洲子公司即將迎來產業旺季，再加上第3季開始全球將推動兩大行銷活動的挹注下，下半年的業績成長可期。

同時，六角集團發展策略除積極啟動併購增加品牌營運，挾帶長期海外營運布局的優勢，伺機將集團旗下段純貞、春上布丁蛋糕、翰林茶館等品牌持續在國際市場擴張。

其中，「春上布丁蛋糕」今年5月於中國杭州首家門市開幕，6月單店營業額月增5成；今年3月併購「翰林茶館」也提高六角國際台灣市佔率，亦使集團的產品結構優化，帶動上半年毛利率達52％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財