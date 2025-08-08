乾杯上半年小虧984萬元 年底新品牌衝成長

乾杯乾杯上半年小虧，下半年將積極拓點創造成長動能。（乾杯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖餐飲乾杯（1269）今日公告上半年合併營收為22.2億元，年減0.44%，與去年同期大致持平；本業營業利益為2872萬元、稅前淨利31萬元、稅後淨損984萬元，轉為每股虧損0.48元。

乾杯同步公告7月自結合併營收達3.7億元，較去年同期成長3.53%，累計前7月自結合併營收達25.9億元，年增0.11%，雙雙創下同期次高紀錄。

乾杯表示，上半年面對全球經濟波動與海外市場調整，集團合併營收維持穩健。外販事業快速擴張，年增逾7成，營收占比由去年同期11.5%提升近20%，成為主要成長動能，有效抵銷中國市場門店調整帶來的營收下滑。

然而，受事業組合轉變影響，使毛利率由去年同期50%下滑至46%，營業利益明顯下滑，主因為英國事業仍處於品牌推廣初期，持續投入品牌建置與口碑合作，短期內費用率偏高，對營運獲利造成壓力。

上半年也認列業外一次性損失，包括資訊系統更新支出，以及台中新光三越氣爆事故導致的資產減損，對整體獲利形成額外負擔。若排除上述一次性因素，集團營運仍維持正向獲利表現。

不過7月營收已顯著成長，月增逾6成，顯示階段性推廣策略已逐步發酵。7月營收成長動能主要來自外販業績持續強勁，年增近5成；台灣餐飲事業受惠暑期消費熱潮，雖有部分門店短暫受颱風影響，營運略受干擾，但整體表現穩健，營收持續展現穩定成長力道。

展望下半年，集團積極拓展新店，包括黑毛屋進駐台北雙城街生活圈、新光三越台南小北門店，以及進軍高雄漢神巨蛋購物廣場，深耕南部市場，隨著營運規模擴大，有望提升獲利能力；集團亦計畫於年底推出全新品牌，開創下一波成長動能。

