輝達還是微軟？外媒看好「它」市值率先站上5兆美元

〔財經頻道／綜合報導〕7月初，輝達（NVIDIA）市值突破4兆美元，而微軟（Microsoft）也於7月31日市值突破4兆美元，成為第二家加入4兆美元俱樂部的成員，那麼誰會率先抵達5兆美元呢？美國投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury預測，將會是輝達。

報導指出，微軟與輝達的成功背後，有一些彼此共同的助力。微軟如今是全球最具影響力的科技巨頭之一，產品線涵蓋企業軟體、雲端運算到遊戲裝置。不過，焦點毫無疑問在於旗下的「智慧雲端」部門，其核心是雲端服務平台 Azure。Azure正快速成長，微軟已成為建構雲端應用的首選平台。

當像微軟這樣的企業擴建雲端伺服器時，往往使用的正是輝達的硬體。輝達的圖形處理器（GPU）可謂業界最佳，且用途廣泛，非常適合資料中心使用，因為同一組運算單元可彈性切換處理各類負載。輝達雖有多種應用領域，但最重要的仍是資料中心。受惠於雲端與AI的龐大需求，輝達預期全球資料中心資本支出將從2024年的4000億美元成長至2028年的1兆美元，這對輝達的成長前景而言，是一大利多。

若從兩家公司產生的淨利來看，微軟領先輝達。只是有幾個因素暫時拖累了輝達的表現。首先，在第一季，美國撤銷了輝達對中國出口H20晶片的許可證，導致該季淨利表現不佳。輝達目前已重新申請出口許可，並表示有信心取得核准。不過，這仍會對第一季與第二季的財報造成衝擊。

最重要的是，輝達的成長速度遠超微軟。在2025會計年度第四季，微軟的淨利年增24%；以其規模與成熟度而言，這樣的成長非常亮眼，投資人也樂見其成。即便受到H20晶片輸中一度受阻影響，輝達在第一季的淨利仍成長26%，成長動能相當強勁。由於預期輝達的獲利成長速度將持續快於微軟，其股價享有一定溢價，這也是為什麼輝達市值高於微軟，即使其淨利較小。

分析師總結，基於輝達較快的成長速度與市場給予的高估值溢價，因此輝達比微軟更有可能先達到5兆美元市值。2家公司都是當前極具潛力的投資標的，但輝達在這場「5兆競賽」中仍保有領先優勢。

