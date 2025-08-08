AI產業有多夯？德國新創公司身價4個月暴漲6.5倍

德國新創公司身價4個月暴漲。AI示意圖。（法新社檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT問世後，掀起AI風潮席捲全球，AI產業現在有多紅？德國一家AI新創公司，短短4個月內的市值就暴漲6.5倍，達到23億美元（約台幣687億）。

《彭博》8日報導，了解這家設於德國柏林的新創公司n8n募資情況的消息人士透露，創投公司Accel擊敗數家創投，帶領n8n新一輪募資，n8n的市值大幅升高到23億美元。就在4個月前，n8n在3月那輪募資，當時市值為大約3億歐元（約3.5億美元，約台幣104億）。

請繼續往下閱讀...

此前多家媒體報導，n8n原本以超過15億美元（約台幣448億）市值進行新一輪募資，如今最新市值23億美元，證明對投資人工智慧的強勁需求，尤其是在歐洲。

過去這兩個月，歐洲多家AI新創公司表現亮眼，法國Mistral AI公司傳出洽談募資10億美元（約台幣298億），德國無人機AI技術新創公司Helsing的市值倍增到120億歐元（約台幣4174億），瑞典AI程式開發商Lovable新一輪募資2億美元（約台幣59億），市值突破10億美元，躍升為產業獨角獸。

主打自動化和AI代理人整合工具的n8n，2019年成立後迅速成長，消息人士透露，該公司年度經常性收入已突破4000萬美元（約台幣11.9億），成為歐洲快速成長的AI應用生態系中的佼佼者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法