逢高獲利賣壓＋財報反映匯損 投信示警：短線震盪加大

由於台股震盪加劇，加上逢高獲利賣壓，因此，投信機構建議低接布局、長線看多。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據投信機構統計，今年以來截至８月８日為止，台股大盤總計上漲4.28%，若以整體亞股來看，漲幅仍居後段班、表現尚須努力；整體而言，台美股市均回補4/2對等關稅缺口，台股波段漲幅更大，導致逢高獲利了結賣壓加重，加上陸續進入財報反映匯損議題，預期盤勢短線震盪加大，建議先以低接為原則，至於長線行情仍正面看待，有利帶動台股持續上攻。

台新投信指出，川普宣布輸美半導體關稅100%，分析師解讀對台積電利空出盡，主要是川普給了些豁免條款，市場對關稅議題反映也逐步淡化，激勵台股突破24000點關卡，再創波段新高。

就台股後市分析，美國參議院已通過川普「大而美法案」，將牽動企業下半年至明年的獲利預期，以及總體市場景氣的方向，但目前分析師普遍仍預期，台股上市櫃公司今、明二年獲利仍呈成長格局，有利支撐台股後續震盪走高。

根據統計，今年以來截至８月８日為止，亞洲股市漲幅最多仍是韓國，累計漲幅為33.78%續居冠軍；香港漲幅也亮眼、位居第二，共上漲23.92%；新加坡今年以來漲幅為11.94%，中國上海綜合指數上漲8.45%，印尼上漲6.35%，日本漲幅為4.88%；至於台灣加權指數，今年以來漲幅為4.28%，在亞洲各國當中，尚屬於落後隊伍。

對此，台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962） 研究團隊表示，就基本面分析，AI應用百花齊放，將帶動AI算力需求持續增長，目前算力仍然供不應求，AI應用及AI基建將相輔相成，互相支援成長動能，產業升級趨勢至少還有2~3年，長期展望明確正向，相關企業可望持續有強勁業績挹注，長線行情仍正面看待，有利帶動台股持續上攻。

投信業者表示，台灣AI供應鏈深具競爭優勢，是成長相對明朗的產業，因此，建議可優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

