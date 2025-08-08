晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

緯穎第二季每股大賺65.23元 前3季獲利將超越2024全年

2025/08/08 19:35

緯穎獲利表現強勁。（記者方韋傑攝）緯穎獲利表現強勁。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯穎（6669）受惠於通用伺服器與AI伺服器需求強勁，其中，硬體產品銷貨收入成長幅度，顯著超越產品設計開發收入的增幅，帶動第2季稅後淨利121.22億元，每股盈餘（EPS）65.23元，創歷史單季新高紀錄；上半年營收更超越2024全年表現，預期今年前3季獲利將賺贏2024全年。

緯穎第二季營收2207.44億元，季增29.3%、年增184.9%；毛利率8.6%，季減0.1個百分點、年減2.2個百分點；營益率7.2%，季減0.18個百分點、年減0.81個百分點；稅後淨利121.22億元，季增23.78%、年增158.3%；每股盈餘65.23元，季增23.77%、年增142.9%。

緯穎2025上半年營收3913.99億元、年增166.1%，毛利率為8.6% 、年減2.3個百分點，營益率為7.1% 、年減1.1個百分點，稅後淨利219.16億元、年增133.1%，每股盈餘117.93元、年增119.23%，合併營收、稅後淨利、基本每股盈餘均倍數成長，創歷史同期新高。

為滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求，緯穎董事會今日通過台北市總部大樓興建工程預算40億元，並對美國子公司Wiwynn International Corporation增資5億美元（約新台幣149.37億元）以充實自有營運資金，優化財務結構。

緯穎看好資料中心市場長期需求成長，持續投資並深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。展望下半年，面對國際局勢與各國關稅政策的不確定性，公司已於美國德州建置廠房，預計於2025年底前開出產能，以強化生產及供應鏈韌性。同時也將持續與客戶保持密切溝通，彈性調配全球產能，以因應政經動態與客戶需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財