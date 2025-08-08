緯穎第二季每股大賺65.23元 前3季獲利將超越2024全年

緯穎獲利表現強勁。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯穎（6669）受惠於通用伺服器與AI伺服器需求強勁，其中，硬體產品銷貨收入成長幅度，顯著超越產品設計開發收入的增幅，帶動第2季稅後淨利121.22億元，每股盈餘（EPS）65.23元，創歷史單季新高紀錄；上半年營收更超越2024全年表現，預期今年前3季獲利將賺贏2024全年。

緯穎第二季營收2207.44億元，季增29.3%、年增184.9%；毛利率8.6%，季減0.1個百分點、年減2.2個百分點；營益率7.2%，季減0.18個百分點、年減0.81個百分點；稅後淨利121.22億元，季增23.78%、年增158.3%；每股盈餘65.23元，季增23.77%、年增142.9%。

緯穎2025上半年營收3913.99億元、年增166.1%，毛利率為8.6% 、年減2.3個百分點，營益率為7.1% 、年減1.1個百分點，稅後淨利219.16億元、年增133.1%，每股盈餘117.93元、年增119.23%，合併營收、稅後淨利、基本每股盈餘均倍數成長，創歷史同期新高。

為滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求，緯穎董事會今日通過台北市總部大樓興建工程預算40億元，並對美國子公司Wiwynn International Corporation增資5億美元（約新台幣149.37億元）以充實自有營運資金，優化財務結構。

緯穎看好資料中心市場長期需求成長，持續投資並深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。展望下半年，面對國際局勢與各國關稅政策的不確定性，公司已於美國德州建置廠房，預計於2025年底前開出產能，以強化生產及供應鏈韌性。同時也將持續與客戶保持密切溝通，彈性調配全球產能，以因應政經動態與客戶需求。

