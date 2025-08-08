處分利益打退匯損 東台Q2獲利優於去年

東台公告第二季財報。（東台提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕東台精機（4526）今（8日）公布114年度第二季財報與營運進展。受惠於第二季完成高雄路科二廠處分案，處分利益於本季入帳挹注業外收益，加上營運持穩推進，上半年合併營收為新台幣28億元、年增4%，優於去年同期。

東台第二季基本每股盈餘（EPS）為2.56元，第二季雖受到匯損影響，但在資產處分利益貢獻下，帳面獲利明顯優於去年同期每股虧損0.97元。

請繼續往下閱讀...

東台目前整體在手訂單金額約為新台幣28億至30億元，其中PCB（印刷電路板）相關業務有望成為關鍵成長動能之一，相關接單近期亦有增溫跡象，可望為下半年營收表現提供助力。

東台今日董事會同步審議歐洲據點強化與技術投資方案，啟動「製造升維計畫」，延續年初與百德機械位在歐洲的集團公司Lerinc的策略合作，並取得Lerinc20％股份。東台預計進一步深化歐洲市場布局，與Lerinc整合東歐銷售通路並強化營運體質，聚焦與德系客戶的合作鏈結。

東台表示，歐洲據點未來將成為推動全球業務拓展的核心樞紐之一，帶動高階產品與智慧應用的加值導入，並與既有策略夥伴資源整合，共同拓展中高階應用市場，強化國際競爭力。展望下半年，東台將持續秉持穩健財務、創新技術與全球布局三大策略主軸，提升營運彈性，為股東與全體利害關係人創造長期穩定價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法