晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台電「催生」獲北市肯定 全台7處教保中心做爸媽神隊友

2025/08/08 18:11

臺北市「友善育兒事業獎」今日下午於臺北市立兒童新樂園舉行頒獎典禮，台電自70家事業單位脫穎而出，連續兩年獲獎。（台電提供）臺北市「友善育兒事業獎」今日下午於臺北市立兒童新樂園舉行頒獎典禮，台電自70家事業單位脫穎而出，連續兩年獲獎。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電致力營造友善家庭職場環境，於全台打造7處職場互助教保服務中心，並推動多元職場友善育兒措施，其成果今（8）日獲臺北市友善育兒事業獎肯定，不僅是連續兩年獲獎，也是唯一蟬聯得獎國營事業。

臺北市「友善育兒事業獎」今日下午於臺北市立兒童新樂園舉行頒獎典禮，台電自70家事業單位脫穎而出，奪下「績優事業獎」及「職場直接設置托兒服務（含契約）」單項績優獎二獎項，由副總經理蔡志孟代表接受臺北市市長蔣萬安頒獎表揚。

台電表示，隨著台電持續年輕化，為鼓勵新世代同仁安心邁向結婚生子、育兒照顧等人生階段，並配合國家「0至6歲國家一起養」政策推行，台電除與民間托兒機構洽簽優惠就學措施，2022年於北部、中部、南部等地區打造7處職場互助教保服務中心。

台電指出，教保中心招收2至6歲幼童，考量同仁接送便利性，大多座落於市區或鄰近住宅社區，教學方式透過規劃如美勞、語文、科學、積木、烹飪等「學習角落」，培養幼兒自發性學習能力，並採混齡式教育讓幼童們大手拉小手、邊玩邊學習。服務品質獲得超過百位家長接近滿分的高滿意度，每學年往往開放招生就瞬間額滿。

台電響應政府婚育政策，積極照顧新世代員工願婚、敢生、樂養需求，除於北中南設立教保中心，每年舉辦未婚聯誼、聯合婚禮，並推出結婚生育補助、彈性工時、友善育兒假別及子女獎助學金等多元福利措施，以具體行動做台電爸媽的最佳後盾，致力打造完善職場友善育兒環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財