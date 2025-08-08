台電「催生」獲北市肯定 全台7處教保中心做爸媽神隊友

臺北市「友善育兒事業獎」今日下午於臺北市立兒童新樂園舉行頒獎典禮，台電自70家事業單位脫穎而出，連續兩年獲獎。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電致力營造友善家庭職場環境，於全台打造7處職場互助教保服務中心，並推動多元職場友善育兒措施，其成果今（8）日獲臺北市友善育兒事業獎肯定，不僅是連續兩年獲獎，也是唯一蟬聯得獎國營事業。

臺北市「友善育兒事業獎」今日下午於臺北市立兒童新樂園舉行頒獎典禮，台電自70家事業單位脫穎而出，奪下「績優事業獎」及「職場直接設置托兒服務（含契約）」單項績優獎二獎項，由副總經理蔡志孟代表接受臺北市市長蔣萬安頒獎表揚。

台電表示，隨著台電持續年輕化，為鼓勵新世代同仁安心邁向結婚生子、育兒照顧等人生階段，並配合國家「0至6歲國家一起養」政策推行，台電除與民間托兒機構洽簽優惠就學措施，2022年於北部、中部、南部等地區打造7處職場互助教保服務中心。

台電指出，教保中心招收2至6歲幼童，考量同仁接送便利性，大多座落於市區或鄰近住宅社區，教學方式透過規劃如美勞、語文、科學、積木、烹飪等「學習角落」，培養幼兒自發性學習能力，並採混齡式教育讓幼童們大手拉小手、邊玩邊學習。服務品質獲得超過百位家長接近滿分的高滿意度，每學年往往開放招生就瞬間額滿。

台電響應政府婚育政策，積極照顧新世代員工願婚、敢生、樂養需求，除於北中南設立教保中心，每年舉辦未婚聯誼、聯合婚禮，並推出結婚生育補助、彈性工時、友善育兒假別及子女獎助學金等多元福利措施，以具體行動做台電爸媽的最佳後盾，致力打造完善職場友善育兒環境。

